CAN-2018 de handball : Vers l’arrêt du championnat national ?

Le président de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Habib Labane, a évoqué, à Alger, l'éventualité de suspendre le championnat national jusqu'à la fin de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2018 au Gabon (16-28 janvier), pour permettre à l'équipe nationale de préparer ce rendez-vous continental qualificatif au Mondial-2019, dans les meilleures conditions.

«Comme nous avons fait avec la sélection U21 avant le Mondial à Alger, l'équipe seniors sera en stage bloqué jusqu'à la CAN-2018 avec l'éventualité de suspendre le Championnat national, pour permettre à l'équipe de se préparer dans la sérénité et avoir le plus grand nombre de jours d'entraînements», a déclaré Labane juste après la nomination des entraîneurs Sofiane Hiouani et Mohamed Seghir Zineddine à la tête du «Sept» national. «J'ai déjà discuté avec des présidents de club de la Division «Excellence» qui sont d'accords avec cette décision et j'espère que les autres responsables de clubs vont suivre pour l'intérêt de la sélection nationale», a ajouté le président de la FAHB. Interrogé sur le programme de préparation, Labane a indiqué que la Direction technique nationale (DTN) a déjà élaboré un plan de travail jusqu'à la CAN, soulignant que le nouveau staff technique apportera sans doute des modifications. «C'est une mission difficile qui nous attend au Gabon. Nous allons aborder cette CAN dans la peau d'outsider vu que les autres équipes n'ont plus peur de nous, comme par le passé. Notre objectif sera de forcer la porte du Mondial en décrochant une place sur le podium», a souligné le président de la FAHB. Concernant le financement de cette préparation tardive, Labane a déploré la situation catastrophique de la FAHB qui «fonctionne à crédit, en attendant les subventions du ministère de la jeunesse et des sports» tout en affirmant que son instance fera le maximum pour redorer le blason du handball algérien. Les entraineurs Sofiane Hiouani et Mohamed Seghir Zineddine ont été nommés mardi à la tête de la barre technique de la sélection algérienne de handball (seniors messieurs), avec l'objectif de qualifier le «Sept» national au Mondial-2019 prévu en Allemagne et au Danemark. La nomination de ce staff technique local, en remplacement de l'ex-entraîneur national Salah Bouchekriou, intervient à moins de deux mois de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2018 au Gabon (16-28 janvier) au cours de laquelle les Algériens ont hérité au premier tour de la Tunisie, du Cameroun, du Congo et du pays organisateur (poule A) alors que le groupe B est composé de l'Egypte (tenante du titre), du Maroc, de la RD Congo, de l'Angola et du Nigeria. Lors de la CAN-2016, disputée au Caire, l'Algérie avait raté la qualification au Mondial 2017 en France, en terminant à la 4e place derrière l'Egypte, vainqueur du tournoi, la Tunisie et l'Angola.