Grand angle : Sagesse

Sous la pression, de l’armée, de son propre parti et de la rue, le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, dernier chef d'Etat africain issu des luttes pour l'indépendance encore au pouvoir, a fini par démissionner. Son «entêtement» à ne pas le faire au lendemain du coup de force de l’armée aura duré une semaine. Un laps de temps durant lequel le pire a été craint pour ce pays. Mais heureusement que la sagesse a fini par l’emporter et que celui qui est considéré comme un

«héros national» a fini par se résigner et accepter son destin, scellé au demeurant. «Ma décision de démissionner est volontaire. Elle est motivée par ma préoccupation pour le bien-être du peuple du Zimbabwe et mon souhait de permettre une transition en douceur, pacifique et non violente qui assure la sécurité nationale, la paix et la stabilité », a écrit le chef de l'Etat démissionnaire. Mais, le président, Robert Mugabe, ne pouvait que savoir que son règne de 37 ans était arrivé à terme. Les signes de cette fin étaient visibles depuis plusieurs mois.

La lutte pour sa succession avait déjà commencé. Les Zimbabwéens eux aspiraient à une nouvelle ère et à la démocratisation de leur pays.

«La décision prise par le président Mugabe de se retirer montre qu'il a écouté les voix du peuple», a salué la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini. Mieux. En agissant de la sorte, il s’est réservé une sortie honorable, car le pays lui saura grée de lui avoir évité de vivre une crise politique dont les conséquences auraient forcément débordés au-delà des frontières de ce pays de l’Afrique australe. Mais si une page de

d’histoire du pays (37 ans) s’est refermée, ce mardi 21 novembre 2017, une autre s’est ouvert. En premier lieu, il s’agira pour l’ancien vice-président de diriger une période de transition de 90 jours et de préparer l’élection présidentielle prévue en 2018, et ce d’autant que les attentes sont nombreuses dans un pays dont l’économie n’est pas au mieux et que le chômage touche 90% de la population.

Nadia K.