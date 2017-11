Situation des migrants : La Commission de l’UA va mener une enquête

Une enquête sur la situation des migrants en Libye sera menée par la Commission de l’Union africaine (UA), après les révélations de la chaîne américaine CNN sur «la vente aux enchères» de migrants africains sur un marché près de Tripoli, a annoncé hier son président, le Tchadien Moussa Faki Mahamat. «La commission africaine chargée des droits de l’homme et des peuples va procéder à une enquête» sur la maltraitance et le trafic visant les migrants en ce pays, a-t-il déclaré, lors d’une conférence de presse conjointe avec la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, tenue en marge de la conférence de haut niveau «vers un partenariat renouvelé avec l’Afrique». Selon Moussa Faki Mahamat, la commissaire africaine chargée des Affaires sociales, sera prochainement à Tripoli pour s’entretenir avec les dirigeants libyens et exprimer au gouvernement les «préoccupations» de l’UA sur «la situation gravissime» des migrants africains en ce pays. Dénoncée depuis plusieurs mois par les ONG de défense des droits de l’homme qui n’ont cessé de tirer la sonnette d’alarme sur les conditions «dégradantes et inhumaines» de détention des migrants dans les centres où ils «subissent des actes de torture et autres mauvais traitements infligés par les gardiens», leur situation en ce pays n’a attiré l’attention de l’opinion publique qu’après la diffusion par la chaîne américaine CNN d’images montrant des migrants africains vendus aux enchères.