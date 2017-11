Crise libyenne : Progrès dans le processus de règlement

Les prémices d’un début de dénouement de la crise libyenne se profilent à l’horizon, après l’approbation de la chambre des représentants libyenne (parlement) de la mouture onusienne amendée de l’accord politique, adopté il y a deux ans sous le parrainage des Nations unies, et dont la contestation de certaines clauses par des belligérants a été une entrave devant une solution définitive à la situation que vit le pays depuis 2011. Lors d’une séance formelle consacrée à l’examen des deux initiatives soumises, la première par la délégation onusiennes et la deuxième par des membres du parlement et du conseil de l’État, à l’issue d’une série de rencontres, la chambre des représentants, dont le siège est à Tabrouk (est du pays), a approuvé mardi les amendements introduits à l’accord politique, présentés par l’envoyé onusien en Libye, Ghassan Salamé. Selon le porte-parole officiel de la chambre des représentants, Abdullah Belihik, le parlement libyen, présidé par Akila Saleh, a voté à la majorité, en début de séance, pour la proposition d’amendement de l’accord politique relatif au «pouvoir exécutif» présenté par l’envoyé onusien. «La chambre des représentants avait consacré sa séance à l’examen des résultats de la commission de dialogue, lors des précédents rounds», a déclaré le président de la commission à la chambre des représentants, Abdeslam Nassia. La commission était tenue de présenter des rapports à la chambre des représentants et l’informer du déroulé des rounds du dialogue, a-t-il précisé, ajoutant que le dernier rapport est intervenu à l’issue du second round et dans lequel la commission a expliqué les points de divergence en suspens et les raisons de la suspension du dialogue. Il a expliqué que la délégation onusienne en Libye avait formulé une «proposition consensuelle» concernant l’un des points qui a fait l’objet d’accord durant la séance. Des rounds de dialogue ont été menés en Tunisie, il y a un mois, pour l’amendement de certaines clauses de l’accord politique libyen signé le 17 décembre 2015, dans le cadre de la feuille de route proposée par l’ONU le 21 décembre dernier pour le règlement de la crise en Libye. Les délégations représentant le Parlement et le Conseil d’État libyens prenant part au dialogue se sont rencontrées, encore une fois, à l’issue du second round de négociations qui s’est achevé il y a plus de deux semaines, pour dégager un avis définitif sur ces amendements.