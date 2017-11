Participation de la RASD au sommet UA - UE : Une position consensuelle

La position de l’Union africaine (UA) sur la participation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) au 5e sommet UA-UE, prévu les 29 et 30 novembre à Abidjan, est «acceptée par l’ensemble de ses membres», a affirmé, hier à Bruxelles, le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat. «Je me suis rendu au Maroc, où j’ai rencontré le roi Mohammed VI. Nous avons discuté (de la participation africaine au sommet UA-UE), et de ce côté, la position de l’UA est acceptée par l’ensemble de ses membres», a-t-il déclaré, lors d’une conférence de presse conjointe avec la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, tenue en marge de la conférence de haut niveau «vers un partenariat renouvelé avec l’Afrique». Soulignant que la problématique de la participation au sommet d’Abidjan est «une question africaine», Moussa Faki Mahamat a affirmé que l’UA a résolu le problème en décidant que «l’ensemble des membres de l’UA prennent part» à ce sommet. En effet, le 16 octobre dernier, le Conseil exécutif de l’UA, réuni en session extraordinaire, avait rappelé que la RASD avait, en qualité de membre de l’UA, le droit de participer au sommet UE-UA. La haute représentante de l’UE pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité a reconnu pour sa part que l’UE a «soutenu le travail accompli, ces derniers mois, par Faki Mahamat», pour trouver une solution à la problématique de la participation au 5e sommet UA-UE, saluant sa «capacité extraordinaire» à «résoudre une question qui aurait pu être compliquée». «Nous avons exprimé l’intérêt que tous (les membres de l’UA) soient présents au sommet d’Abidjan», a-t-elle affirmé, soulignant, néanmoins, que ce n’était «pas à l’UE de gérer la question» de la participation africaine au sommet. «C’était important pour nous que l’UA trouve une solution africaine à la question», a-t-elle martelé. L’UE a toujours affirmé son «soutien aux efforts du secrétaire générale des Nations unies en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permet l’autodétermination du peuple sahraoui, dans le cadre des résolutions de l’ONU». En septembre dernier, une délégation de l’UA a tenu, dans le cadre des travaux du comité conjoint chargé de préparer le 5e Sommet UE-UA, des réunions de travail avec le Groupe africain des ambassadeurs à Bruxelles, et a eu des entretiens avec de hauts responsables du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), dont la Secrétaire générale du SEAE, Helga Schmid. La délégation de l’UA a rappelé, à cette occasion, à la partie européenne, que la question du format du prochain sommet UE-UA a été tranchée suite aux décisions adoptées par les chefs d’État africains, et que, par conséquent, le format de cette rencontre comprendra l’intégralité des pays représentés au sein de l’UA. (APS)