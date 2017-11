A l’occasion du 74e anniversaire de l’indépendance de son pays : Le président Bouteflika félicite son homologue libanais

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de vœux au président libanais, Michel Aoun, à l’occasion du 74e anniversaire de l’indépendance de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa volonté de renforcer et d’élargir la coopération bilatérale fructueuse entre les deux pays dans tous les domaines.

«Il m’est particulièrement agréable, au moment où le peuple libanais frère célèbre le 74e anniversaire de son indépendance, de vous adresser, en mon nom personnel et au nom du peuple et du gouvernement algériens, nos chaleureuses félicitations accompagnées de mes vœux de santé et de bien-être pour vous-même, de progrès et de prospérité au peuple libanais sous votre direction éclairée», a écrit le Chef de l’Etat dans son message. «Je tiens également à saluer les liens de fraternité qui unissent nos deux peuples frères et à vous réitérer ma volonté de renforcer notre coopération fructueuse dans tous les domaines, en vue de réaliser les aspirations de nos deux peuples frères au progrès et à la prospérité dans un climat de paix et de stabilité». (APS)