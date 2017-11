Algérie - OTAN : Colloque du groupe spécial Méditerranée et Moyen-Orient

Une délégation représentant les deux chambres du Parlement prendra part, aujourd’hui et demain à Rome (Italie), à un colloque du groupe spécial Méditerranée et Moyen-Orient relevant de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN (AP-OTAN), a indiqué hier un communiqué du Conseil de la Nation. Cette rencontre examinera plusieurs thèmes, notamment la lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent, la crise des flux migratoires en provenance du Sahel, la situation en Libye, l’évolution de la vision de l’Amérique du Nord et de l’Europe concernant la situation au Moyen-Orient ainsi que la menace terroriste en Europe et à l’ouest des Balkans et la situation en Syrie et en Irak, a indiqué le même communiqué. La délégation algérienne participant à ce colloque sera présidée par Saïd Barkat, membre du Conseil de la Nation. Le Parlement algérien participe, en sa qualité de partenaire méditerranéen de l’AP-OTAN, régulièrement à ses réunions. (APS)