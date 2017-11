Pologne : mise en place d’une commission mixte

Le ministre polonais des Affaires étrangères, Witold Waszczykowski, effectuera, à partir de samedi, une visite officielle de deux jours en Algérie, à l’invitation du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cette visite «constitue une étape importante dans le processus de relance des relations bilatérales entre les deux pays et donnera lieu à la mise en place d’une commission mixte de coopération économique, commerciale, scientifique et technique», précise le communiqué.

«En instituant cette instance dotée de prérogatives multisectorielles et de mécanismes de suivi et d’évaluation périodiques, les deux pays entendent promouvoir la coopération bilatérale et tirer profit des multiples avantages comparatifs complémentaires de leurs économies», souligne la même source. Dans ce cadre, «il est attendu que M. Messahel procède avec son homologue polonais à une évaluation globale des relations bilatérales et des perspectives de leur développement». M. Messahel évoquera également avec M. Waszczykowski «les questions régionales et internationales d’intérêt commun», ajoute le communiqué. (APS)