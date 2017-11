Tunisie et Portugal : partenariat industriel et minier

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a reçu, hier à Alger, les ambassadeurs de Tunisie, Nacer Al Said, et du Portugal, Carlos Oliveira, avec lesquels il a évoqué le développement de la coopération et le partenariat industriel et minier, a indiqué le ministère dans un communiqué. Lors de l’entretien avec l’ambassadeur tunisien, M. Nacer Al Said, les deux parties ont passé en revue l’état de la coopération bilatérale dans les domaines de l’industrie et des mines, dans la perspective de la tenue de la prochaine réunion du comité de suivi et d’évaluation de la coopération industrielle algéro-tunisienne. Tout en se félicitant du niveau actuel de la coopération bilatérale qui traduit la volonté des hautes autorités des deux pays, les deux parties ont souligné «l’importance de renforcer le partenariat entre les entreprises algériennes et tunisiennes, notamment dans le secteur de la sous-traitance mécanique et l’encouragement des projets d’investissement dans les zones industrielles situées dans les wilayas frontalières, en particulier les projets portés par les petites et moyennes entreprises (PME) des deux pays», a précisé la même source. Par ailleurs, les discussions avec l’ambassadeur du Portugal, M. Carlos Oliveira ont porté sur l’état de la coopération dans les secteurs de l’industrie et des mines, à la lumière des conclusions de la dernière réunion du groupe de travail conjoint de coopération économique. A cet effet, les deux parties ont examiné «les moyens permettant d’ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat entre les entreprises des deux pays» dans les différentes branches industrielles.

Dans ce sillage, les aspects relatifs à la formation ont également été abordés, a conclu le communiqué. (APS)