Crédit R’fig : 1.419 céréaliculteurs à guelma

Un total de1.419 céréaliculteurs dans la wilaya de Guelma a bénéficié, au titre de la campagne agricole 2017-2018, d’un financement, dans le cadre du crédit R’fig, a indiqué hier le directeur régional de la Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR), Djamel Mansouri. Le montant alloué aux agriculteurs concernés par ce crédit sans intérêt pour le financement de la campagne labours-semailles et l’acquisition des engrais et semences jusqu’au 22 novembre en cours a atteint 1.578 milliard DA, a précisé à l’APS, le directeur de cette banque. Pas moins de 291 agriculteurs parmi le nombre global des bénéficiaires de ce crédit, au titre de cette campagne, n’avaient pas payé leurs créances de la saison 2016-2017, faute de bonne production enregistrée, à cause des conditions climatiques non favorables marquées par une sécheresse, notamment dans la région sud-ouest de la wilaya, a-t-il affirmé.

Les demandes de ces agriculteurs pour un crédit R’fig pour la saison agricole en cours ont été étudiées par les services de cette banque «au cas par cas», a-t-on noté, avant que la BADR ne leur accorde un nouveau crédit et un délai supplémentaire pour régler leur situation, selon le même responsable, notant que cette procédure permettra à cette catégorie d’agriculteurs la préservation de leurs activités. Le nombre global de fellahs ayant bénéficié de ce crédit a connu, avant les derniers jours de la clôture de la campagne labours-semailles, «un recul léger», par rapport à la campagne précédente marquée par le recensement de1.621 agriculteurs qui avaient bénéficié d’un montant de1,83 milliard DA, a-t-il fait remarquer. Les dossiers des fellahs désireux de bénéficier de ce crédit sont déposés auprès des guichets uniques répartis sur les communes de Belkhir, de Bouchegouf, d’Oued Zenati, d’Aïn Mekhlouf, de Tamlouka et de Hammam Debagh, a-t-on signalé de même source. (APS)