CNDPI : «la démocratie participative en Algérie» : une publication pour marquer l’événement

Louable initiative du Centre national de documentation, de presse , d’image et d’information (CNDPI) qui, pour attester de toute l’importance des élections locales et surtout pour immortaliser cet événement politique d’une importance majeure, vient de confectionner une publication de 172 pages sous le titre accrocheur: «La démocratie participative en Algérie. L’ouvrage, riche en couleur, rappelle dans ses premières lignes un extrait du discours prononcé par le Président de la République à l’occasion de la tenue des Assises nationales sur le développement local le 29 décembre 2011. A travers cet extrait, l’on s’aperçoit très vite que les orientations formulées par le chef de l’Etat lors de cet événement sont parfaitement adaptées aux enjeux liés au scrutin de demain, qui s’articulent autour de la promotion de la décentralisation, la consécration du principe de la bonne gouvernance au niveau local et bien évidemment de l’amélioration du vécu des citoyens au sein de leur environnement immédiat. D’autre part, et pour revenir à la publication du CNDPI, on y trouve une contribution bien explicite sur le rôle de la commune et de la wilaya en rapport avec la gestion des affaires publiques. Dans ce chapitre, les prérogatives des représentants de ces institutions élues, en l’occurrence le P/APC et le P/APW sont également citées. La publication de la CNDPI rappelle en outre les résultats des élections locales de 2012 qui sont présentés en détails. De même pour la politique de développement local, évoquée dans ses grandes lignes dans cet ouvrage. La même publication comprend une mine d’informations illustrées par des reportages-photos évoquant le potentiel dont dispose chacune des 48 wilayas du pays.

K. Aoudia