Dans la lucarne : Un derby plein de suspense

Notre championnat national avait connu lors de la sixième journée de Ligue1 le report du derby du centre entre le MCA et l’USMA. C’était avant le déroulement de la demi-finale retour entre le WACasablanca et l’USMA au stade Abdallah de Casablanca. Tout le monde s’attendait à ce que ce derby, qui est devenu tout à fait ordinaire, soit programmé officiellement et surtout qu’on respecte la date fixée sans le moindre changement. Car, il y va de la crédibilité de notre championnat national au niveau de son élite, mais aussi de la structure qui le gère. Malheureusement, il a été reporté à plusieurs reprises sans qu’on daigne donner des explications qui puissent convaincre les «puristes» et surtout les galeries des deux équipes. Elles ont même tout prévu sur le plan de l’organisation de cette fête footballistique. Car s’en est une ! Les «tifos», drapeaux et autres banderoles ont été confectionnés avec doigté et surtout «amour». C’est ce dont les jeunes ont besoin. C’est aussi à cause de cela qu’ils mettent du cœur pour qu’ils ne ratent pas leur derby pour lequel ils ont investi de la sueur, du temps, mais aussi de leur argent. Car toute belle chose a un prix, et les jeunes n’ont pas lésiné sur les moyens pour qu’ils réussissent ce qu’ils ont entrepris et même créé pour que ce derby soit dans le «Guiness des records» et parmi les plus beaux de par le monde, pour ne pas dire autre chose. On s’était bien préparé pour que la fête s’emmanche ce mardi qui vient de nous quitter avec une grande tristesse. Certains ont décidé, contre toute attente de la famille sportive, de reporter le derby pour la troisième fois de suite. Personne n’a compris cette position du fait que le stade du 5-Juillet est fin prêt et sa pelouse est dans un excellent état. Le premier report était lié au fait que le 5-Juillet était tout simplement

«fermé» pour réfection et qu’on ne pouvait pas faire jouer un tel derby dans le petit stade de Bologhine. Là, les observateurs ont trouvé ce report plus ou moins acceptable. On attendait sa reprogrammation à une autre date qui sied aux deux équipes. On décide alors de le faire jouer un 7 novembre au stade du 5-Juillet à 17h. Là aussi, les certitudes des uns et des autres se sont évaporées, puisque ce derby, qui ne finit pas de faire parler de lui, à l’instar des feuilletons de TV Globo du Brésil, a été reporté en raison du déroulement du match amical de l’EN contre la République centrafricaine dans l’enceinte du 5-Juillet. On a affirmé que la nouvelle pelouse de ce mythique stade ne pouvait résister à deux matches de suite sans qu’elle n’accuse le coup ou se détériore. Les spécialistes n’ont pas compris ce deuxième report qui était, à leurs yeux, nullement justifié. Voilà que la LFP de Kerbadj le programme officiellement pour le mardi 21 novembre avec «force arguments». «Que ceux qui ne veulent pas jouer qu’ils déclarent forfait». On avait été vraiment «berné» par cette annonce qui paraissait très sérieuse, surtout que «Mahfoud» avait l’habitude d’être intransigeant lorsqu’il s’agit d’une décision qu’il a prise lui-même. Cette fois-ci, les choses ont, apparemment, changé et profondément, puisque ce derby, qui devient vraiment lassant, presque une corvée, vient d’être remis pour la troisième fois. Cela fait beaucoup pour les supporters. De plus, on a fixé le billet d’entrée à 500 DA. Une exploitation manifeste des «petites gens» qui font du football leur seule distraction et le derby leur raison d’être dans cette grande métropole qu’est devenue Alger. Finalement, il aura lieu le 28 novembre afin de ne pas être encombrant pour les élections municipales. Certes, ce n’est pas un argument qui tient la route, mais il faudra faire avec. On espère seulement que cette fois-ci, il aura bel et bien lieu afin qu’on l’oublie tout en pensant au suivant.

Hamid Gharbi