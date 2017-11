Sanction : Huis clos pour l’USB, Meftah suspendu pour le derby

La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) n’est pas allée de main morte dans le traitement de certaines affaires inhérentes à la 12e journée disputée jeudi, vendredi et samedi. Ainsi, l’USB, dont le match face au NAHD a été émaillé par des débordements avec entre autres jets de projectiles, écope d’un match à huis clos. Autrement dit, l’équipe de la ville des Zibans recevra l’USMBA, pour le compte de la 14e journée, sans son public, une sanction qui risque de compliquer un peu plus sa tâche sachant qu’elle a grandement besoin de points pour sortir de la zone rouge. En outre, l’USB devra s’acquitter d’une amende de 200 000 DA. La CD a aussi infligé une suspension de deux matches ferme à Youcef Benamara, le défenseur de l’US Biskra, pour comportement antisportif envers officiel, a mentionné le P-V de la réunion de lundi. L’ancien défenseur de la JSK s’en était pris à l’arbitre, d’où l’ampleur de la sanction dont il écope. Autre sanction, celle infligée au défenseur et capitaine de l’USM Alger, Rabie Meftah. Ce dernier a écopé, en effet, d’un match de suspension ferme pour contestation de décisions. Cette sanction le prive de fait du grand derby face au MCA, reporté pour la quatrième fois pour le 28 novembre prochain, cette fois. Un coup dur pour les Rouge et Noir qui devront ainsi se passer de l’un de leurs meilleurs joueurs lors de ce très important match. Question de prestige.

Autre suspension remarquée, celle de Mohamed Ziti, le défenseur de l’Entente de Sétif, qui s’est rendu coupable, lors du match face au PAC, de contestation de décisions qui prend donc, comme Rabie Meftah, un match ferme.

Amar B.