USM El-Harrach : Vers la destitution de Bensemra et l’intronisation de Benbouteldja

Tout porte à croire qu’un changement imminent va se produire au niveau de la direction de l’USM El-Harrach. Les jours de l’actuel président, en l’occurrence Fayçal Bensemra, seraient désormais comptés. Ce dernier fait l’objet d’un coup d’état qui ne dit pas son nom.

En effet, certains membres du conseil d’administration, dont Baghdadi et Lefki, se sont réunis avec un éventuel investisseur, à savoir Abdessamad Benbouteldja. Une rencontre qui a eu lieu dans la discrétion et sans l’aval de la direction du club. Ces membres du conseil d’administration ont proposé à Benbouteldja la direction de l’USMH, qui vit une situation financière très difficile. Ils se sont, par la même, engagés à convaincre les autres membres pour mettre les destinées du club entre les mains de l’investisseur en question. «Bensemra doit se rendre à l’évidence. On ne peut plus continuer ainsi. La situation est difficile. Le changement s’impose. Il doit présenter sa démission. Il ne doit pas faire de résistance. Sinon, le conseil d’administration sera contraint de le destituer, pour l’intérêt du club. Nous avons discuté avec Benbouteldja. Il a un bon projet pour l’USMH. On a son accord de principe. Nous allons organiser une autre rencontre avec l’ensemble du conseil d’administration et présenter aussi le projet à l’assemblée générale», a déclaré Lefki. De son côté, Baghdadi s’est montré satisfait de la rencontre avec Benbouteldja. «C’est une excellente nouvelle pour l’USMH. Les discussions avec Benbouteldja sont en très bonne voie. Nous devons bientôt aboutir à un accord. La balle est dans le camp du conseil d’administration, qui doit valider sa venue. Je suis doublement satisfait car je suis à l’origine des contacts avec cet industriel, qui a promis d’investir dans le club. Il a un bon projet qui mettra fin à la crise et permettra à l’USMH de bâtir un grand club», a-t-il déclaré dans les colonnes de la presse spécialisée. De son côté, Benbouteldja a annoncé la couleur. «Le courant est très bien passé avec les dirigeants du club. Nous parlons le même langage. J’ai conscience de la situation du club. Je viens avec un vrai projet sportif. L’USMH est un club populaire. Je suis persuadé qu’on pourra relever le défi ensemble et faire de l’USMH un grand club. J’ai présenté mon projet. J’attends la réponse du conseil d’administration», a-il- indiqué.

Rédha M.