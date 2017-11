Rohani à Macron : « L’Iran ne cherche pas à dominer le Moyen-Orient »

L'Iran «ne cherche pas à dominer» le Moyen-Orient, a déclaré hier le président iranien Hassan Rohani à son homologue français Emmanuel Macron lors d'un entretien téléphonique, selon un communiqué de la présidence iranienne. «Notre présence en Irak et en Syrie est à l'invitation des gouvernements de ces pays pour lutter contre le terrorisme (...). L'Iran ne cherche pas à dominer (...) la région», a déclaré M. Rohani à son homologue français, quelques jours après que la France s'est inquiétée des «tentations hégémoniques» de Téhéran au Moyen-Orient.

«Notre objectif est d'œuvrer pour la paix et la sécurité et d'éviter le démembrement des pays de la région», a assuré le président iranien au cours de cet entretien. «Après Daech, il faut aussi lutter contre les autres groupes terroristes», a-t-il ajouté. M. Macron a affirmé vendredi que la France souhaitait que «l'Iran ait une stratégie régionale moins agressive» et que soit clarifiée «sa politique balistique qui apparaît comme non maîtrisée». Le 16 novembre, son ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian avait critiqué, en visite à Ryadh, ce qu'il avait qualifié de «tentations hégémoniques» de Téhéran au Moyen-Orient. Le président français, qui a annoncé son intention de se rendre en Iran dans le courant de l'année 2018, a dit vendredi sa volonté de «dialoguer» avec Téhéran.