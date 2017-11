Venezuela : Caracas condamne les menaces de Trump

Le Venezuela réagit à ce qui est considéré comme des tentatives du gouvernement des USA de ne pas tenir compte de la volonté souveraine du peuple vénézuélien, exercée par le vote du 15 octobre 2017. «La République bolivarienne du Venezuela rejette catégoriquement les tentatives du gouvernement des USA de ne pas tenir compte de la volonté souveraine du peuple vénézuélien, exercée par le vote du 15 octobre 2017, dans le strict respect de sa Constitution et de son système juridique», est-il souligné dans un communiqué adressé à notre rédaction.

Et de rappeler que « le peuple vénézuélien a participé à une majorité souveraine, pacifique et écrasante à ces élections pour élire, par un vote universel, direct et secret, les gouverneurs des 23 Etats du pays.»

Les déclarations du département d’Etat ne sont pas surprenantes pour le peuple ou le gouvernement vénézuélien, car comme était le cas ces dernières années, les résultats des élections vénézuéliennes et la volonté de son peuple sont inconnus pour l’administration américaine, immédiatement après leur annonce par l’organe gouvernemental vénézuélien sur les questions électorales» et au gouvernement vénézuélien d’estimer que «ces déclarations ne font qu’encourager et soutenir les appels au chaos, à l’instabilité, à la violence et à l’extrémisme promus par un secteur minoritaire de la société vénézuélienne historiquement soutenu et financé par le gouvernement américain.»

Le communiqué fait état d’une violation flagrante des normes et des principes qui doivent régir les relations pacifiques entre les Etats. A cet égard, est-il ainsi indiqué, «le Venezuela dénonce encore une fois devant la communauté internationale la campagne d’agressions systématique, les menaces et l’ingérence de l’administration américaine contre le pays, en violation flagrante des normes et des principes qui doivent régir les relations pacifiques entre les Etats, à cette occasion contre son système électoral , en dépit du fait qu’il a été reconnu comme l’un des plus fiables au niveau international, avec des preuves physiques du vote électroniques et plusieurs phases d’audit qui garantissent à la fois la transparence et la propreté du système.»

Pour le Venezuela , les élections réussies du 15 octobre dernier, qui ont également compté sur la présence habituelle de partenaires nationaux et internationaux connus qui ont témoigné du processus, « sont un exemple irréfutable de la volonté et de la détermination du peuple vénézuélien à résoudre ses divergences via le dialogue démocratique et politique, ainsi que sa vocation pacifiste et son désir inébranlable de consolider la stabilité sociale du pays.»

La république bolivarienne du Venezuela en réaffirmant son caractère indépendant et souverain, condamne fermement les menaces du gouvernement du président Donald Trump d’imposer son pouvoir économique et diplomatique au peuple vénézuélien en décidant de posséder son destin sans aucune ingérence, dans le cadre de son modèle dynamique de démocratie participative et protagoniste.

