Le Coin du copiste : Lila Borsali en concert

A l’occasion d’El Mawlid Ennabaoui Echarif, la chanteuse Lila Borsali donnera un concert intitulé «Soufia», son dernier spectacle qu’elle interprétera pour la seconde fois à Alger, plus exactement à la salle Ibn Zeydoun de l’office Riadh El Feth, jeudi le 30 novembre qui coïncidera avec la célébration de la fête religieuse dans la soirée de cette même journée où beaucoup d’algérois se réunissent autour d’un repas pour marquer, comme cela se fait traditionnellement, la naissance du prophète. C’est donc l’occasion pour l’interprète tlemcénienne, connue par le passé pour ses «Insiraf» et les titres qu’elle a chantés ici et ailleurs, tirés de pratiquement toute l’anthologie de la musique arabo-andalouse avec, il faut le souligner, sur le registre classique une bonne connaissance du patrimoine et une voix qui a une parfaite maîtrise de la technique du chant. La co-fondatrice de l’association des «Airs andalous», avec laquelle elle a participé à l’enregistrement du «hawzi tlemcen ya hmam», et lorsqu’elle intègre l’association Les beaux-arts, elle enregistre avec un orchestre sa fameuse Nouba Rasd au travers de laquelle elle égrène plusieurs Insirafs. Le spectacle qu’elle présentera prochainement s’inscrit en droite ligne dans les qcids religieux de l’andalou avec cependant, comme l’indique l’intitulé, du concert, une note et une ambiance soufie : « Pourquoi la musique soufie serait-elle si chargée en tarab ? La réponse est en partie historique : la musique religieuse, conservatrice en elle-même, a gardé certaines des caractéristiques de la musique arabe qui, auparavant, dominaient également la musique profane, mais qui ont progressivement disparu pour des raisons liées aux changements politiques, sociaux et économiques modernes. Cependant, les facteurs historiques ne peuvent, à eux seuls, expliquer pourquoi la musique soufie a beaucoup évolué ces dernières années, quoique insuffisamment pour déloger le tarab. Il vaudrait mieux chercher l'explication dans le système soufi de croyances, pratiques, affects et éléments esthétiques qui facilitent les relations – dont dépendent le tarab – d'harmonie et l'échange de sentiments entre poète, chanteur et auditeurs», s’interroge un spécialiste qui fait une judicieuse comparaison entre les deux modes, et d’ajouter, dans le paragraphe qui suit, une précision de taille : « la réalisation de l’inshâd soufi en dehors du cadre des confréries requiert un haut degré de communication émotionnelle, cette musique étant amenée à jouer un rôle crucial dans l'établissement d'une solidarité affective de groupes sociaux éphémères ainsi que, généralement, dans la construction d'un affect au sein de ce qu'il est convenu d'appeler le soufisme populaire (que j'appellerai ici le soufisme ‘’ informe! ‘’).

Le tarab n'est donc pas seulement mis en œuvre par le soufisme, il en est aussi l'exigence. Les facteurs qui le favorisent sont aujourd'hui absents de la musique arabe profane, qui a connu une série de transformations résultant des influences et intérêts occidentaux, de modifications démographiques, de l'impact de la technologie, de la transformation des goûts populaires.» Pour sa part, Lila Borsali transportera l’assistance à travers ses interprétations du Samaâ et des Ahkam tout en faisant découvrir des histoires connues de sages soufis. A noter que les tickets sont disponibles au niveau de la salle au prix de 800 da.

L. Graba