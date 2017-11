Festival national du film amazigh, du 24 au 28 décembre : appel à participation

La 16e édition du Festival culturel national annuel du film amazigh (FCNAFA) se tiendra du 24 au 28 décembre prochain dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a annoncé, mardi, la direction locale de la culture. Cette manifestation cinématographique, qui intervient dans le cadre de la commémoration du centenaire de la naissance de l’écrivain, anthropologue et linguiste Mouloud Mammeri (1917-2017), sera axée sur la formation, considérée, par le comité d’organisation, comme pierre angulaire de ce rendez-vous, a-t-on ajouté de même source. L’objectif principal visé par cette nouvelle édition, qui mettra en compétition des films de fiction longs-métrages, des courts-métrages, et des documentaires, est l’implication des professionnels autour des problématiques du champ de l'audiovisuel, du cinéma et l’initiation des jeunes cinéphiles aux techniques audiovisuelles et réalisation de films, a souligné la direction de la culture. Un appel à participation, est lancé par le Commissariat du festival, en direction des réalisateurs pour déposer leurs productions, qui doivent être accompagnées du dossier d’inscription (téléchargeable sur les sites www.dircultureto.dz ,www.theatretiziouzou.dz, www.mcmmto.dz), au niveau de la maison de la culture Mouloud-Mammeri, au plus tard le 5 décembre prochain, a-t-on indiqué. (APS)