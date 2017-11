Note de lecture : belle profession de foi

Dès les premières lignes, on devine qu'on se tient au seuil d'un roman peu conventionnel : il n'y a, pour ainsi dire — mais ce n'est là qu'un jeu de mots —, pas «de majuscule en début de phrase ni de point à la fin», comme dans les épais romans qu'on a l'habitude de lire.

Quoique le livre, quarante pages, possède au contraire beaucoup de majuscules et de points et, surtout, ne se découpe pas en longs blocs de textes dénués d'interruption et presque «illisibles», denses et compacts, à la manière du «stream of consciousness» (flux de conscience, écriture automatique, etc.) cher à Joyce ou à Faulkner. Cependant, les indices sur l'identité de la narratrice et sur sa situation émergent, d'emblée, dans la mesure où celle-ci nous laisse la nette impression de véhiculer avec elle toutes sortes de souvenirs, bons et mauvais, récoltés au fil de sa carrière de professeure d'anglais.

Et comme bon sang ne saurait mentir, Djamila Ouarab, racontant —au début de son ouvrage— comment elle en est arrivée à l'écriture par suite de sa rencontre avec une journaliste qui voulait tout savoir sur sa carrière d'enseignante, a bien expliqué à celle-ci qu'elle n'était «pas prête à parler des problèmes rencontrés» au cours de sa carrière, mais plutôt qu'elle voulait «parler du bon côté de l'enseignement». Un peu, toutes proportions gardées, à la manière de ce fameux soixante-sixième (66e) sonnet du grand dramaturge William Shakespeare dans lequel il écrit : «Tout s'efface dans notre vie, il ne reste que l'amour». Eh oui, quand on affaire à une linguiste spécialiste de la langue anglaise, et pas seulement puisque notre auteure, selon l'honorable professeur Youssef Nacib qui a préfacé l'ouvrage, maîtrise parfaitement d'autres langues, on ne peut qu'apprécier la verve poétique de Djamila Ouarab qui, en ce sens, tiendrait beaucoup de son père Si El Hocine, lequel fut lui-même un instituteur émérite et un inspecteur de l'enseignement primaire chevronné et poète de surcroit. Cela dit, l'auteure a certainement dû vouloir écourter le long récit de sa somptueuse carrière d'enseignante, et c'est dommage car il y a tant à dire davantage sur cette noble profession qui a toujours consisté à dispenser le savoir à des enfants qui sont appelés, ultérieurement, à devenir des citoyens accomplis. Djamila Ouarab pourrait malgré tout, si elle veut bien, revenir ultérieurement sur son récit en le détaillant davantage et, pourquoi pas, transmettre quelque peu son savoir, hérité de son expérience professionnelle, aux jeunes enseignants débutants d'aujourd'hui.

Il n'est, à ce titre, jamais inutile de rappeler que c'est sur les bancs de l'école que l'enfant d'aujourd'hui va apprendre à devenir le citoyen de demain et cela, grâce à des enseignants de la trempe de Djamila Ouarab, à laquelle il faudrait, parmi tant d'autres d'enseignantes, rendre hommage pour avoir déjà contribué à former les dizaines, voire les centaines ou plus, de piliers et autant de cadres multilingues de l'Algérie d'aujourd'hui

Kamel Bouslama

Mes plus beaux souvenirs dans l'enseignement,

de Djamila Ouarab, éditions

Le Montagnard, Alger 2015, 40 pages.