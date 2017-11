Traites d’êtres humains : l’ONU adopte à l’unanimité une résolution

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier à l'unanimité une résolution sur les traites d'êtres humains dans des pays en conflit, visant notamment à accentuer le partage d'informations entre ses membres afin de mieux lutter contre ce fléau. Il s'agit de la deuxième résolution adoptée par l'ONU après un premier texte adopté le 20 décembre 2016 portant sur les flux financiers liés au trafic d'êtres humains et qui appelait le secrétaire général de l'Organisation à renforcer la coordination à l'ONU dans ce domaine. «Il est de notre responsabilité collective d'arrêter ces crimes.

Nous devons agir immédiatement pour protéger les droits et la dignité des populations migrantes», a souligné le patron des Nations unies, Antonio Guterres. «Cela veut dire traduire en justice leurs responsables et augmenter l'aide humanitaire», a-t-il ajouté. La résolution vise à créer un partenariat mondial pour lutter contre les trafics.

Elle dénonce particulièrement les groupes terroristes qui profitent de la faiblesse des Etats pour alimenter les trafics d'êtres humains, qui touchent des hommes, des femmes et des enfants. Le texte demande au secrétaire général de l'ONU de doter les missions de maintien de la paix dans le monde de la capacité de recueillir des informations dans le cadre de leur mandat pour identifier, confirmer et répondre aux cas de trafics d'êtres humains.

La résolution pousse aussi les Etats membres à développer des banques de données.

