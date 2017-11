Crise en Libye : Perspectives réelles d’une solution politique

L'envoyé spécial de l'Onu en Libye, Ghassan Salamé s'est dit optimiste quant aux «concertations sereines et constructives sur l'avenir de la Libye», à quelques jours de l'annonce de la position de la Chambre des représentants libyenne (parlement) de la dernière mouture amendée de l'accord politique conformément à la feuille de route proposée par la mission de l'Onu qui avait exhorté les parties libyennes «à mettre un terme à la violence et à ne pas recourir au discours provocateur». L'envoyé spécial du secrétaire général de l'Onu en Libye, Ghassan Salamé a affirmé récemment avoir informé le Conseil de sécurité sur la situation prévalant dans ce pays depuis sa nomination, se félicitant des «concertations pacifiques et constructives en cours sur l'avenir de la Libye».

La relance du processus politique avait insufflé «une nouvelle dynamique», a-t-il ajouté. M. Salamé a mis en avant l'évolution du processus de mise en œuvre du plan d'action, citant la tenue de deux séances de la commission mixte de rédaction composée des membres de la chambre des représentants et du haut conseil de l'Etat pour se mettre d'accord sur les amendements à introduire à l'accord politique libyen. Dans ce sens, l'envoyé spécial de l'Onu a annoncé la tenue en avril prochain d'une conférence nationale regroupant «tous les acteurs libyens» pour l'adoption «d'une Charte nationale», ajoutant que la possibilité de sa tenue en Libye est examinée actuellement. La conférence «donnera aux Libyens, venus de tout le pays, l'opportunité de se réunir en un seul lieu, de réaffirmer leur histoire nationale commune et de s'accorder sur les étapes à franchir» pour décider de l'avenir politique du pays.



La tripartite (Algérie-Tunisie-Égypte) réitère son attachement au dialogueet à l’accord politique pour le règlement

de la crise en Libye



Dans le cadre des efforts des pays voisins pour le règlement de la crise en Libye, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel et ses homologues égyptien Sameh Choukri, et tunisien Khemaies Jihnaoui avaient réitéré mercredi dernier au Caire, les positions constantes de leurs pays et les principes qui guident leur action commune pour soutenir les efforts visant le règlement de la crise libyenne, réaffirmant leurs attachement au dialogue et à l'accord politique comme seul moyen pour une sortie de crise en Libye La rencontre de la tripartite qui s'est tenue à Alger en juin dernier avait permis de passer en revue les derniers développements survenus dans ce pays et d'examiner les facteurs susceptibles d'aboutir à un règlement rapide de la crise dans le cadre de l'accord politique libyen, signé le 17 décembre 2015. Lors de leur réunion au Caire dans le cadre de l'initiative tripartie Algérie-Egypte-Tunisie, les trois ministres des Affaires étrangères avaient réitéré dans le «projet» de Déclaration du Caire pour le soutien du règlement de la crise en Libye, les positions constantes de leurs pays et les principes qui guident leur action commune pour le soutien des efforts de règlement de la crise libyenne, notamment la préservation de l'unité et de la stabilité de la Libye et de son intégrité territoriale, l'attachement au dialogue et à l'accord politique libyen comme seule solution à la crise, rejetant toute forme d'ingérence étrangère ou de recours à l'option militaire. Les ministres ont salué les efforts consentis par l'envoyé onusien en Libye, Ghassan Salamé, exprimant leur satisfaction quant à son plan politique pour résoudre la crise libyenne. Ils ont exhorté dans ce sens les parties libyennes «à faire preuve davantage de souplesse lors des négociations en cours en Tunisie et à aboutir à un consensus», soulignant l'importance «de faire prévaloir les intérêts nationaux de la Libye au-dessus de toute considération». Les ministres ont passé en revue les efforts déployés par l'Algérie, l'Egypte et la Tunisie pour rapprocher les points de vue des parties libyennes et encourager l'adhésion aux efforts de l'envoyé onusien, appelant ces dernières à «mettre un terme à la violence et à ne pas recourir au discours provocateur». Ils ont mis l'accent également sur «l'importance de réaliser une avancée dans le processus de règlement dans les plus brefs délais en prévision des élections législatives et présidentielle et de mettre un terme à la transition pour palier le vide politique et sécuritaire qui ne sert que les organisations terroristes qui veulent entraver le processus politique pour servir leurs intérêts restreints». Les trois ministres avaient tenu en septembre dernier, en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies, une réunion durant laquelle ils ont examiné le soutien à la solution politique en Lybie dans le cadre de la coordination tripartite entre l'Algérie, la Tunisie et l'Egypte, les efforts en faveur du consensus national libyen outre le soutien du rôle des Nations unies dans le parrainage de la solution politique à la crise libyenne. (APS)