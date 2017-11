Non-reconduction de l’autorisation du bureau de l’OLP : Les palestiniens gèlent les rencontres avec Washington

Les Palestiniens ont décidé de geler les rencontres avec les officiels américains après l'annonce par l'administration Trump de la fermeture à venir de la représentation palestinienne à Washington, ont indiqué hier des responsables.

«A quoi bon les rencontrer alors qu'ils ferment notre bureau», a dit le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad al-Malki, dans un message à l'AFP. «En fermant le bureau (de l'Organisation de libération de la Palestine - OLP) ils gèlent eux-mêmes toutes les rencontres. Nous ne faisons qu'officialiser cet état de fait», a-t-il ajouté. Un porte-parole de l'OLP, Achraf Khatib, a indiqué à l'AFP que le président de l'organisation Mahmoud Abbas avait donné pour instructions de «couper les lignes de communication avec les Américains».

Les Palestiniens mettent à exécution les menaces proférées en fin de semaine passée, après que l'administration Trump les eut informés de son intention de fermer le bureau de représentation de l'OLP, sorte d'ambassade de l'organisation reconnue par l'ONU comme la représentante du peuple palestinien. Les responsables palestiniens ont ouvertement exprimé leur colère après cette annonce de l'administration américaine. Par ailleurs et dans le cadre du dialogue inter-palestiniens, les principaux groupes palestiniens se réunissaient hier au Caire pour prolonger la dynamique de leur projet de réconciliation, malgré la persistance de différends fondamentaux à l'approche d'une échéance significative. Depuis un accord remarqué conclu le 12 octobre sous les auspices égyptiennes, des crispations se sont manifestées entre l'Autorité palestinienne présidée par Mahmoud Abbas et le mouvement Hamas. Après dix ans de dissensions, les anciens frères ennemis palestiniens se sont accordés le 12 octobre pour que le Hamas transfère à l'Autorité, d'ici au 1er décembre, les pouvoirs dans la bande de Ghaza.

De son côté, l'ONU veut croire qu'en remettant les clés de Ghaza à l'Autorité, interlocutrice d'Israël contrairement au Hamas, les Palestiniens favoriseraient la réapparition d'une perspective de règlement dans l'un des plus vieux conflits de la planète. «On n'a pas le droit de laisser ce processus échouer. Si tel est le cas, cela aura très probablement pour résultat un autre conflit dévastateur», a prévenu l'envoyé spécial de l'ONU dans la région, Nickolay Mladenov.

La formation d'un nouveau gouvernement d'union et même la tenue d'élections, qui seraient les premières communes à la Cisjordanie et Ghaza depuis 2006, sont annoncées à l'agenda du Caire.

