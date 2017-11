Regard : Aux grands maux, les grands moyens !

Près de la moitié des accidents de la circulation sont commis par des jeunes gens. C’est ce qu’a avancé le premier responsable du Centre national de prévention et de sécurité routière. Une précision de taille ! Elle vaut même son pesant d’or, certainement pour un pays comme l’Algérie classé parmi les plus touchés par les sinistres routiers. En fait, la déclaration du directeur de l’établissement en question pose un dilemme auquel il faut trouver une solution, une bonne fois pour toutes. Serait-ce la faute à l’âge ou celle des formations de la conduite routière, à tel point que le véhicule acquis au prix de mille et un sacrifices devient «un tueur à gages» de premier ordre qui ne rate jamais sa cible ? Dans les deux cas de figure, des mesures s’imposent pour mettre un terme à cette forme de terrorisme qui tue plus que le cancer ou les accidents vasculaires cérébraux. Si c’est un problème d’âge, la panacée est toute simple : aller vers une révision des conditions d’obtention du permis de conduire, notamment l’âge ; et si ce fléau, n’est autre que la conséquence de la qualité des formations, dans ce cas de figure, il suffirait peut-être de donner un bon coup dans la fourmilière et révolutionner ainsi les méthodes et les programmes du document « ROSE», qui se transforme carrément en malédiction, rien qu’à voir toutes les victimes de la route, tous les jours que Dieu fait, sans compter les coûts engendrés par les accidents qui se chiffrent en milliards en Algérie, alors que le parc automobile en Algérie, comparé à d’autres pays est quasiment insignifiant. C’est une vérité, certes, amère et pourtant il faut l’accepter et bien plus, renverser cette donne. Aujourd’hui, on ne peut plus fermer les yeux sur ce danger qui nous guette partout. Les statistiques ne laissent plus de doute sur cette nouvelle violence qui fait dresser les cheveux sur nos têtes, rien qu’en y pensant. Après tout, aux grands maux, les grands moyens s’imposent.

Samia D.