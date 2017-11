Une Algérienne disparue à Londres : La police lance un avis de recherche

La police Métropolitaine de Londres a lancé hier un avis de recherche pour retrouver une jeune Algérienne âgée de 25 ans qui a disparu depuis le 8 octobre dernier. La nommée Aicha B. était en visite chez des membres de sa famille résidant à Wood Street, Walthamstow, un quartier de l’Est de Londres, précise un communiqué de la police. Selon les informations recueillies par la police auprès des proches de la disparue, cette dernière ne parle pas bien la langue anglaise et ses connaissances de Londres sont limitées, mais il semblerait qu’elle ait des connaissances dans les quartiers de Walthamstow et Elephant and Castle, ce dernier au sud de Londres. Un membre de sa famille a affirmé que la jeune femme a été vue pour la dernière fois à Paris le 24 octobre, alors qu’elle envisageait de prendre l’Eurostar pour revenir à Londres, et depuis ce jour, elle n’a plus donné signe de vie, toujours selon la police.

Aicha a été vue sur une caméra de surveillance dans la gare de Liverpool Street, à l’est de la capitale britannique le 8 octobre dernier. Sur les images de la caméra de la gare, la jeune fille a été aperçue en compagnie d’un jeune homme inconnu de sa famille, âgé d’une vingtaine d’années.

Missing Poeple, un site britannique de recherche de personnes disparues, a appelé Aicha à se manifester là ou elle se trouvait. «Nous sommes là pour te parler, t’écouter et te fournir l’aide dont tu as besoin. Nous sommes là aussi pour faire passer tes messages et s’assurer que tu es saine et sauve», a annoncé le site. Il a également fourni un numéro d’appel pour recueillir d’éventuelles nouvelles de la disparue. (APS)