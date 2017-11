M. Abdelkader Zoukh : « de nouvelles réalisations pour la capitale »

En tournée, hier, dans la circonscription administrative de Rouiba, le wali d’Alger a assuré que l’ensemble des établissements scolaires réquisitionnés pour les élections locales de demain sont fins prêts pour cet événement et mis à profit cette opportunité pour appeler les Algérois à aller en masse aux urnes pour choisir leurs représentants. «Les services de la wilaya ont bien préparé ce rendez-vous pour que tout se déroule dans les meilleures conditions. Avec la contribution des services de sécurité, l’administration saura répondre présente, comme elle l’a fait dans les précédentes élections», a indiqué Abdelkader Zoukh qui estime que le scrutin de demain revêt une importance «capitale» pour les collectivités locales.

Le wali d’Alger a réitéré en effet l’importance et le rôle «crucial» et «déterminant» des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de wilayas élues dans l’optique du développement local espéré «et par les candidats à ce scrutin et par les citoyens avides de voir leur cadre de vie amélioré». «Les élections sont démocratiques. L’urne va choisir ceux en qui le peuple a placé sa confiance. En tant qu’Algérien, je souhaite que les plus compétents des candidats soient élus pour le bien de l’Algérie et des citoyens car n’oublions pas que les défis sont grands », a-t-il souligné en insistant sur la nécessité de faire le «bon» choix.

Pour revenir à sa sortie qui l’a mené dans de nombreuses communes de la circonscription administrative de Rouiba, Zoukh a notamment inauguré l’usine de production de plaquettes de frein du groupe Tahkout, sise à Réghaia. Devant assurer une capacité de production de 20 millions unités, l’entrée en service de cette usine qui emploiera 450 personnes contribuera fortement à réduire la facture d’importation de cette pièce détachée automobile. En effet, et à se fier aux dires de Mahieddine Tahkout qui détient l’usine de montage de véhicules Hyundai, à Tiaret, l’Algérie importe chaque année quelque 30 millions de plaquettes de frein.

Le wali d’Alger a procédé par ailleurs au lancement de plusieurs projets, comme c’est le cas à Heuraoua où il a donné le coup d’envoi des travaux du stade communal d’Ain Kahla pour ensuite inspecter le chantier de réalisation d’une salle omnisports et d’une piscine.

A Réghaia, et outre l’usine de Tahkout, le wali d’Alger a inauguré sept terrains de proximité au niveau du boulevard Mokrani et lancé les travaux de réaménagement de l’ex-cimetière chrétien et de requalification du boulevard Azzouni.

Dans la commune de Rouiba, le chef de l’exécutif de la wilaya d’Alger a procédé au lancement des travaux de réalisation d’une piscine semi-olympique et reçu des explications du projet de réalisation du nouveau siège de l’APC.

D’ailleurs, Zoukh a fait part de son incompréhension lorsqu’il a constaté l’absence d’un parking destiné aux citoyens sous prétexte d’un problème d’eau souterraine. « Sous d’autres cieux, on construit en plein mer et nous, nous sommes incapables de réaliser des parkings », a-t-il tancé avant de procéder à l’inauguration de l’annexe de biométrie et de l’état-civil de l’APC.

