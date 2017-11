AADL-2013, Choix des sites pour 66.000 souscripteurs : L’Agence dévoile les wilayas concernées

Au lendemain de l’annonce faite par le ministre de l’Habitat, M. Abdelwahid Temmar, l’Agence de l’amélioration et du développement du logement vient de révéler les 34 wilayas concernées par le choix des sites AADL-2. Ce choix des sites sera effectif dès le mois de décembre prochain.

Il s’agit notamment d’Alger-Est, Jijel, Oran, Constantine, Batna, Sidi Bel-Abbès, Annaba, Tiaret, Naâma, Mostaganem, Boumerdès, Skikda, Chlef, Tipasa, Bejaïa, Blida, Mila, Bouira, Laghouat, Djelfa, Médéa, Sétif, El-Bayadh, ainsi que cinq wilayas du Sud qui connaissent une importante augmentation démographique.

Les 66.000 souscripteurs concernés par cette opération sont appelés en parallèle à payer la 2e tranche du prix global du logement. Cependant l’attribution ne pourra se faire qu’après le paiement de la totalité des quatre tranches. L’on apprendra aussi que la réouverture de la plate-forme numérique pour l’inscription à cette option, n’a été effectuée qu’après l’achèvement du traitement des 40.000 dossiers de la précédente opération, et qui ont pu choisir leur site depuis, lancé en mai dernier. Ceci dans le but d'offrir une meilleure opportunité au personnel de l'Agence, de régler le passif de tous les souscripteurs de l’AADL2 avant le lancement du site pour un troisième lot. D’ailleurs et dans le souci d’une meilleure prise en charge de tous les dossiers, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a indiqué avoir donné des instructions pour la modernisation de la gestion administrative et permettre la réduction des déplacements des citoyens aux bureaux de l'Agence à travers la mise en place "d'opérations administratives à distance" à partir de 2018. Cet outil permettra, selon lui, de faciliter les procédures administratives au profit des souscripteurs et d'avoir une meilleure maîtrise des processus de traitement et d'examen des dossiers. «Cette mesure permettra également de "réduire l'utilisation des documents sous format papier et les déplacements incessants des citoyens vers le siège de l'Agence», a indiqué le ministre.

En effet, le traitement à distance consiste à ouvrir une fenêtre sur le site électronique de l'AADL permettant au souscripteur d'accéder, via son nom d'utilisateur et son mot de passe, à la base de données relative à son dossier et suivre le taux d'avancement du projet abritant son logement. La mesure permettra en outre de contacter le souscripteur à l'effet de compléter son dossier, le déposer auprès de la commission des recours et autres bureaux et d'introduire des demandes de désistement ainsi que tout document y afférant, précise le ministre. Les souscripteurs seront informés de tous les renseignements relatifs au programme, notamment le choix des sites, la remise des décisions de pré-affectation et la remise des clés. Le ministre a ajouté que le réseau informatique de l'Agence sera relié, dans le cadre de cette opération, à celui du ministère de l'Habitat pour faciliter l'échange d'informations entre les deux administrations. Le premier responsable du département de l’habitat a, également, appelé les fonctionnaires à consentir davantage d'efforts pour le bonheur des familles algériennes, ajoutant à l'adresse de ces fonctionnaires « vous accomplissez un travail noble pour le bonheur des familles et c'est là un motif d'encouragement pour améliorer le travail et éradiquer la bureaucratie dont se plaignent des citoyens », a-t-il dit.

Il est utile de préciser que les services de l'AADL traitent quotidiennement 400 dossiers au niveau du siège de l'Agence et 1.200 dossiers/jour au niveau de l'annexe sise au complexe sportif Mohamed Boudiaf (Alger), en sus de 50 recours examinés par jour.

La lenteur des procédures administratives a souvent été décriée par les citoyens du fait des contraintes de déplacement à la capitale réclamant, dans ce sens, d'accorder davantage de prérogatives aux directions régionales, d’où les nouvelles mesures de facilitation prises, et qui ont été qualifiées d’ « inédites » par les anciens souscripteurs au programme de l’AADL.

Sarah A. Benali Cherif