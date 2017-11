Opep : Le prix du panier à 60,33 dollars

Le prix du panier de référence du brut de l`Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) s`est établi lundi à 60,33 dollars le baril, contre 59,90 dollars vendredi dernier, a indiqué hier l’organisation sur son site web.

Le panier de référence de l’OPEP comprend quatorze types de pétrole, dont le Sahara Blend (Algérie), l’Iran Heavy (Iran), Es-Sider (Libye), Basra Light (Irak), Bonny Light (Nigeria), Arab Light (Arabie Saoudite), Girassol (Angola) et le Mery (Venezuela). hier, le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en janvier, gagnait 14 cents, à 62,36 dollars, tandis que le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en décembre, gagnait 9 cents à 56,51 dollars, dans les échanges électroniques en Asie. Ce rebondissement des prix de l’or noir et le panier de l’Opep intervient à dix jours d’une une réunion des pays de l’organisation des pays exportateurs de pétrole et ses partenaires attendue pour la fin du mois en cours pour discuter d’une prolongation de l’accord de réduction de la production au-delà de mars 2018. L’Arabie saoudite et la Russie, autre grand producteur mondial de pétrole, y sont favorables. Pour rappel, lors de la réunion de décembre 2016, onze producteurs de pétrole non-Opep ont coopéré avec les 13 pays membres de l’Opep en vue de rééquilibrer le marché mondial du pétrole en baissant la production de 1,8 million de barils par jour. L’Opep et les pays non-Opep avaient prorogé jusqu’à fin mars 2018 l’accord de réduction de la production et envisagent aujourd’hui une nouvelle extension de l’accord. Dans son dernier rapport, l’Opep avait revue à la baisse ses prévisions de croissance de la production du pétrole, montrant des «signes croissants que le marché pétrolier avance doucement vers un rééquilibrage». Quant à la consommation de l’or noir, l’organisation table sur une hausse de 1,53 million de barils par jour (mbj) cette année à 96,94 mbj, contre 1,45 mbj auparavant, selon son rapport mensuel sur le marché publié lundi dernier. L’Opep constate, notamment une demande meilleure qu’anticipée en Chine au troisième trimestre.

Pour 2018, consommation est attendue en hausse de 1,51 mbj, soit 130.000 bj de mieux que la prévision publiée en octobre, du fait d’attentes plus optimistes en Europe, dans la région Asie-Pacifique et dans certains pays africains.