Sécurisation des centres et bureaux de vote : Un protocole rigoureux

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a procédé, hier, à la mise en place du dispositif de sécurisation des 4.861 centres de vote relevant de sa zone de compétence, pour un total de 31.676 bureaux de vote, a indiqué à El Moudjahid, la cellule de communication de la DGSN. Aussi, dans le but de garantir une sécurisation optimale des conditions liées au déroulement des élections prévues, ce jeudi 23 novembre, la DGSN a mobilisé près de 50.000 agents de police et 6.000 autres stagiaires au niveau des différents centres et bureaux de vote, outre la mobilisation au niveau national. Selon le commissaire divisionnaire Madjid Saïd, sous-directeur de la police urbaine à la DGSN, le dispositif sécuritaire mis en place en prévision des élections locales, prévoit le déploiement sur le terrain d'une unité fixe au niveau des centres et bureaux de vote, et ce, 48 heures avant le début du scrutin, outre le renforcement des patrouilles pédestres et mobiles aux alentours des structures de vote.

Le même responsable a fait savoir que les services de sécurité procéderont à l’inspection des centres et bureaux de vote par les moyens les plus sophistiqués, précisant que des unités de renfort, des brigades d'intervention rapide (BRI), et des unités de maintien de l’ordre, seront mobilisés 24h/24. Le commissaire divisionnaire, M. Saïd avait fait part de l’utilisation des moyens très modernes dans les opérations d’inspection, de contrôle et d’intervention, pour assurer la sécurisation des lieux. Il faut savoir que les agents, les cadres et même les stagiaires de la Sûreté nationale seront mobilisés le jour du scrutin et déployés à plusieurs niveaux, y compris pour assurer la sécurité routière et la fluidité de la circulation.

Il convient de noter qu’après la clôture du scrutin, les services de la DGSN assurent l’escorte des transports des urnes en sécurisant l'itinéraire emprunté par les véhicules mobilisés à cette occasion.

Selon le même responsable, au moment des dépouillements, les agents de police doivent être réquisitionnés par le président du bureau de vote pour intervenir en cas de dépassement. Rappelons que pas moins de 180.000 agents de police seront mobilisés à l’échelle nationale pour assurer le bon déroulement de ce rendez-vous électoral, sinon ceux-ci n’ont aucun droit de pénétrer à l’intérieur des centres de vote. Pour sa part, la direction générale de la protection civile, a annoncé, elle aussi, la mise en place d’un dispositif spécial de prévention pour sécuriser les 12.427 centres de vote, en prévision des élections locales prévues jeudi prochain.

«Ce dispositif est composé de 26.569 agents, tous grades confondus, et doté de «tous les moyens d’intervention nécessaires, soit 841 ambulances et 810 camions d’incendie, afin d’assurer la sécurité des électeurs». Il prendra en charge «l’ensemble des préoccupations des électeurs au niveau des centres de vote, parallèlement à un dispositif spécial prévu dans ce cadre pour accompagner les bureaux de vote mobiles répartis à travers le territoire national». Ce dispositif «peut être renforcé par des moyens humains et matériels supplémentaires à partir des unités opérationnelles de secteurs, en cas de nécessité».

La Protection civile rappelle, en outre, que dans le cadre du dispositif de prévention et de sécurisation de la campagne électorale, ses services techniques de prévention ont effectué «des visites de sécurité au niveau des salles et lieux publics qui ont abrité les meetings et rassemblements tenus en prévision du scrutin électoral», ajoutant que «le but de ces visites est de veiller à la conformité de ces lieux aux normes de sécurité et garantir la protection des utilisateurs».



Gendarmerie nationale : un plan spécial



La Gendarmerie nationale a mis en place un plan spécial pour la sécurisation des élections locales du 23 novembre 2017 à travers tout le territoire national, a indiqué hier le ministère de la Défense nationale (MDN). «En application des instructions du Haut Commandement de l’Armée Nationale Populaire relative à la sécurisation et le bon déroulement des élections locales du 23 novembre 2017, le Commandement de la Gendarmerie nationale a élaboré un plan spécial de sécurisation sur l'ensemble du territoire de compétence, et ce, à travers la mobilisation de ses différentes formations et le déploiement d’unités mobiles et fixes qui veilleront au bon déroulement de ce rendez-vous électoral au niveau de 7.722 centres de vote, représentant 62% des centres répartis sur le territoire national», précise la même source. A ce titre, il a été procédé à «la mobilisation des unités territoriales, d’intervention et des unités spécialisées de la Gendarmerie nationale dans les centres et bureaux de vote, dont 156 bureaux itinérants, les zones urbaines et semi-urbaines, les différents lieux de rassemblement, habitations, marchés et la surveillance du mouvement de transport de marchandises».

Le dispositif concerne également «les axes routiers avec l'exécution d'un plan de patrouilles, de barrages de contrôle aux entrées des agglomérations», ajoute la même source. L’ANP réitère, une nouvelle fois, «son entière disponibilité avec l’engagement de toutes les mesures sécuritaires permettant de permettre au peuple algérien d’accomplir ce devoir national dans un climat de sécurité et de quiétude», souligne le communiqué du MDN.

Kamélia Hadjib et APS