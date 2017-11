Notre forum de la mémoire, hommage au 1er maire d’Alger : cinquantenaire des élections locales (1967-2017)

Demain, les Algériens auront à choisir, via l’urne, parmi plus de 180.000 candidats, ceux et celles qui vont siéger dans les assemblées communales et de wilaya. Une occasion pour le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’Association Machaal, de remonter dans le temps et revenir sur les premières élections communales organisées, cinq ans après l’indépendance.

Il y a cinquante ans, au mois de février 1967, l’Algérie, engagée dans l’édification de ses institutions, organise, les premières élections communales. Le pays sorti, d’une guerre dévastatrice (300.000 orphelins, 3 millions d’Algériens vivant dans des centres de concentration...) peinait à se reconstruire, en raison du manque de cadres. Le docteur Ameur Rkhila, a fait un exposé très intéressant sur l’histoire de la commune en Algérie. Devant des élèves du Centre de Formation Professionnelle Ourida-Meddad, de moudjahidine et visages connus comme, Karim Younès, l’ancien président de l’APN, Saïd Mokadem, président du Conseil Consultatif de l’UMA, de Abdelkader Drif, et des anciennes gloires du football, à l’image de Ali Bencheikh, le conférencier a expliqué, la France coloniale, pour une plus grande pression sur la Révolution et dans l’objectif d’avorter ce mouvement insurrectionnel, avait revenu l’organisation municipale. En 1956, le nombre de communes est passé de 372 à 1.577. Après l’indépendance, cette gestion des collectivités locales s’était avérée très lourde au regard des faibles moyens de l’Etat algérien. C’est ainsi, qu’en 1963, le nombre des communes a été revu à la baisse. Le chiffre est passé à 676. Et si aujourd’hui, le slogan de scrutin est «Construisons l’avenir ensemble», celui de 1967 était «Edification des institutions élues».

A la question de savoir, si l’objectif de 1967 a été atteint, le docteur Ameur Rkhila, dira, que le but a été largement atteint. Pour l’historien Lahcène Zghidi, l’esprit démocratique, qui fait du choix populaire son socle, est ancré dans nos valeurs. Pour preuve, la Déclaration de Novembre, s’adresse au peuple, et dans son préambule, ses rédacteurs s’adresse au peuple par «A vous qui êtes appelés à nous juger». Deux ans après, la plateforme de la Soummam, a choisi pour devise «Par le peuple et pour le peuple», le concept démocratie participative, très en vogue, ailleurs. L’historien, a tenu à rappeler que si en 1967, les listes des candidats étaient composées de candidats au passé de révolutionnaire, celles de 2017 sont à 100% composées de jeunes de la génération de l’indépendance. Et c’est cette compétence qui va construire l’Algérie. Il faut noter, que cette conférence, se voulait un hommage, au défunt Ferhat Balamane, le premier président du Conseil Populaire de la Ville d’Alger (CPVA). Ce que l’on appelle communément le maire des maires. En présence de son fils, ses amis et ceux qui l’ont connu sont revenus sur le parcours de cet homme, qui a eu plusieurs vies. Militant de la première heure, membre de l’OS, parmi les premiers qui ont déclenché la Révolution. A l’indépendance, il optera pour les collectivités locales. Said Mokkadem, qui l’a côtoyé qualifie d’encyclopédie cet homme très porté sur la lecture. Il était aussi porté sur le football. Il a eu à présider son club de cœur, le Mouloudia d’Alger. En cette période, dira Abdelkader Drif, le club a connu des moments de gloire.

Nora Chergui

Mahmoud Boussoussa, ancien journaliste à El Moudjahid

« Ferhat BalaMane, le maire des maires »

Ferhat Balamane, dit Baghdadi, né le 15 août 1927 à El Aouana (Jijel). En 1934, sa famille s’est installée à Alger au quartier de Belcourt. Il a fait ses études primaires et moyennes puis la formation professionnelle (branche comptabilité). En 1945 après la Seconde Guerre mondiale, à l’âge de vingt ans, il s’est engagé au Parti Populaire Algérien (PPA), puis le Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques (MTLD). En 1946, il a rejoint l’Union Démocratique du Manifeste Algérien (UDMA) présidé par M. Ferhat Abbas. En 1948, il a milité à l’Organisation Spéciale (OS) avec Mohamed Belouizdad et Ali Mahssas. En 1955, Ferhat Balamane a rejoint le Front de Libération Nationale (FLN), grâce à deux éléments essentiels qui ont contribué au déclenchement de la Révolution : Rabah Bitat et Abane Ramdane. Le 24 février 1956, il a été élu membre du Bureau exécutif de l’Union Générale des Travailleurs Algériens (UGTA), dirigé par le chahid Aïssat Idir, et ce, après le congrès constitutif tenu près de la mosquée Ketchaoua - Alger. En 1956, il à été arrêté par les autorités françaises et a été condamné à 20 ans de travaux forcés. Il est passé par les prisons Barberousse, El Harrach, Lambèze puis transféré à Angers en France. En 1962, il est libéré. Il est retourné en Algérie pour être nommé par la Fédération du FLN à la tête du Conseil Populaire de la Ville d’Alger, puis membre du Conseil National de l’Organisation Nationale des Moudjahidine (ONM). En 1964, Ferhat Balamane a été élu membre du Comité central du Parti FLN durant le Congrès d’Alger tenu à la salle l’Afrique. En juin 1967, il a rejoint le ministère de l’Intérieur pour occuper le poste de directeur général des Collectivités locales. Ferhat Balamane était amateur de lecture, spécialement les ouvrages qui traitaient les sujets relatifs de la guerre de Libération, mais également, les matchs de football qui se déroulaient au stade du 20-Août aux Anassers. Il a été honoré par le Mouloudia d’Alger (MCA) en 1971 et désigné comme président du club. Sa dernière activité a été celle de responsable de la direction générale au niveau de l’Appareil central du Parti FLN de 1989 à 1995 suite à la demande du Secrétaire général de cette Formation politique, M. Abdelhamid Mehri. Il est décédé le 23 avril 1996 à la suite d’une longue maladie.

Haddou Hadj Soumia