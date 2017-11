Le wali de Sétif : « citoyenneté au rendez-vous » 

«Je peux vous dire que nous sommes d’ores et déjà fin prêts pour cette échéance. Ce qui est sûr, c’est que les citoyens sont très conscients de ce rendez-vous ; preuve en est, cette ferveur qui prévalait partout et que nous avons relevée à travers toutes nos sorties. On espère donc que cette journée soit une journée de fête pour tous les Algériens, et augurera de lendemains meilleurs. Maintenant, je pense que la balle est dans le camp des citoyens, c’est à eux de choisir leurs candidats», dit le wali de Sétif.

Entre-temps, les élections du 23 novembre, plus que les législatives, ne sont pas sans retenir l’attention des citoyens de toutes ces localités, au vu de la proximité et du lien direct qu’ils entretiennent avec leurs élus pour la prise en charge des préoccupations locales, notamment ces 40 communes rurales de la wilaya de Sétif.

Pour permettre au citoyen d’accomplir son devoir électoral dans les meilleures conditions, lors de ce scrutin, rien n’a été laissé au fait du hasard, et toutes les dispositions humaines et matérielles sont mobilisées, sachant de surcroît, que la wilaya de Sétif, la seconde du pays de par l’importance de sa population, a de tout temps pesé sur l’échiquier électoral et les prévisions des différentes formations politiques qui se sont relayées dans la cité d’Aïn El-Fouara.

Pas moins de 612 centres et 2.215 bureaux de vote sont mis en place à travers la wilaya, pour accueillir les 971.236 électeurs, au moment où plus de 34.000 encadreurs, dont 31.000 sur les bureaux de vote, sont mobilisés, avec 9.124 candidats en lice pour 1.049 sièges à pourvoir.

F. Zoghbi