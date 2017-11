Développement local : enjeu du scrutin

Les électeurs se rendront demain aux urnes, à l’occasion du scrutin des locales, le sixième du genre depuis l’avènement du multipartisme en Algérie. Cette élection, qui se tient dans les délais fixés par la Constitution, signe de la consolidation de la stabilité du pays, y compris au plan institutionnel, revêt un caractère aussi important qu’exceptionnel.

C’est en effet une compétition qui réunit d’ores et déjà une série de spécificités en rapport, d’une part, avec l’engouement si manifeste des partis en lice, et, d’autre part, au vu des enjeux qui se dévoilent sous forme de signes annonciateurs de lendemains prometteurs sur plusieurs fronts.

En effet, en sus de l’objectif de consolidation de l’édifice institutionnel, à travers ce scrutin, celui-ci est le début d’une nouvelle étape dans la poursuite du processus de développement du pays. Dans ce sillage, les collectivités locales occuperont le rôle de locomotive de la relance. Les élections locales de ce jeudi interviennent en effet dans une conjoncture où le pays est déterminé à rompre avec la rente pétrolière, au bénéfice de l’émergence d’un nouveau modèle de croissance économique axé essentiellement sur la diversification.

Un tel enjeu n’a eu de cesse de se prévaloir à titre de dénominateur commun dans les discours de la quasi-majorité de chefs de parti et des candidats en lice, tout au long de la campagne électorale ayant pris fin dimanche dernier. «Un discours responsable», comme l’a déjà qualifié le président de la HIISE, M. Abdelouahab Derbal. Il a mis en avant le fait que dans son ensemble, la classe politique a beaucoup gagné en maturité. La consécration du concept de la diversification économique demeure, quant à elle, tributaire du degré de mobilisation des collectivités locales, la commune en premier lieu, dans le cadre d’une dynamique de mise à profit du potentiel resté, jusque-là, inexploité, et devant faire l’objet de projets d’investissement ambitieux. Là aussi, c’est l’un des points inscrits dans la majorité des programmes électoraux présentés par les 51 partis en lice, ainsi que les candidats indépendants.

C’est dire à quel point l’idée d’un développement local optimisé a nettement progressé dans les programmes de la classe politique ayant définitivement pris conscience du rôle que doit assurer la commune dans une démarche de croissance globale. En lieu et place des intérêts restreints et purement partisans, la majorité des chefs de parti et des candidats ont fait valoir, chacun à sa manière, durant cette campagne électorale, le principe de défense des intérêts du pays et de la collectivité.

Les enjeux et les défis de l’heure sont ainsi assimilés par tous. Leurs attentes liées, entre autres, à l’élargissement des prérogatives des élus désireux de contribuer efficacement à la dynamique de relance, ont trouvé, il faut le dire, une oreille attentive auprès des autorités.

La révision du code communal et de wilaya est attendue dans les prochains mois. Il devrait être plus adapté, pour permettre aux compétences qui seront élues, lors du scrutin de ce jeudi, de consacrer leurs efforts au développement local qui demeure, assurément, au centre des aspirations des électeurs.

Karim Aoudia