Etablissements scolaires : des vacances de 3 jours

Le ministère de l’Education nationale a instruit l’ensemble de ses 50 directions à travers le territoire, afin de mettre les établissements scolaires concernés par le scrutin de demain à la disposition du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales et ce, à partir de mardi 21 novembre jusqu’au vendredi 24, du même mois.

Les élèves seront autorisés, durant cette période de 3 jours, à bénéficier de vacances exceptionnelles, et cela afin de permettre aux autorités concernées par la préparation du scrutin d’aménager les centres et bureaux de vote en prévision de ce rendez-vous électoral. En effet, une directive adressée par le ministère de l’Intérieur à l’ensemble des circonscriptions administratives et Directions de l’éducation les informe qu’en prévision des élections locales du 23 novembre, il a été décidé l’aménagement des établissements scolaires 48 heures avant le scrutin, au grand bonheur des élèves qui bénéficieront de 5 jours de vacances, week-end inclus.

Pour sa part, le ministère de l’Education a assuré avoir pris toutes les dispositions afin de rattraper les cours perdus durant cette période des élections, auxquelles plus de 11.000 travailleurs du secteur se sont présentés en candidats.

Le ministre explique que le rattrapage des cours sera effectué a travers l’organisation de cours de soutien pédagogique et la préparation des élèves aux examens officiels. Il sera question donc, selon le département de l’Education, de prendre toutes les dispositions permettant l’ouverture des établissements scolaires durant les week-ends, les mardi après-midi et les vacances.

Le ministère a annoncé, enfin, que les examens du premier trimestre seront programmés à partir du 3 décembre prochain pour les élèves des cycles moyen, secondaire et primaire, rappelant que les dates des examens du premier trimestre 2017-2018 ont été unifiées pour toutes les régions et cycles d’enseignement. Il convient de rappeler, par ailleurs, que des mesures palliatives ont été prises par le ministère de l’Education nationale pour éviter la perturbation de la scolarité suite au congé accordé aux enseignants candidats aux élections locales.

En effet, ils sont quelque 11.000 fonctionnaires du secteur, dont plus de 5.000 enseignants tous paliers confondus, qui ont, récemment « déserté» les établissements d’enseignement, pour entamer leur campagne électorale pendant près de 4 semaines.

M. Chaib Draâ Ettani, conseiller au ministère de l’Education nationale, avait expliqué que des mesures ont été prises pour soit diriger les élèves vers d’autres classes, soit organiser des heures supplémentaires ou, « dans des cas extrêmes », recourir à des recrutements de vacataires, « en attendant le retour de ces enseignants ».

Salima Ettouahria