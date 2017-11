prérogatives du P/APC : à élargir

Les citoyens algériens âgés de 18 ans révolus sont appelés à choisir, demain, par la voix des urnes, leurs représentants à la tête des 1.541 communes du pays. Les heureux élus auront pour tâche essentielle de répondre, autant que faire se peut, aux aspirations du peuple mais également de contribuer efficacement à la relance du développement local. Cela dit, choisir l’homme qu’il faut à la place qu’il faut passe aussi par la connaissance des prérogatives des présidents des assemblées populaires communales. Il faut savoir, d’emblée, que le président de l’assemblée populaire communale représente la commune dans toutes les cérémonies solennelles et manifestations officielles. En fait, «il est tenu d’y prendre part au titre de ses obligations définies par la présente loi», comme le stipule l’article 77 du code des collectivités locales.

Le même code précise que le président de l’assemblée populaire communale représente la commune dans tous les actes de la vie civile et administrative, dans les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Aussi, et comme c’est le maire qui préside l’APC, il doit à ce titre convoquer l’assemblée et la saisir des questions relevant de ses compétences et élaborer le projet de l’ordre du jour des sessions et les préside. Il faut dire que le premier responsable de la commune dispose de nombreuses prérogatives. Il s’agit, notamment, de veiller à la mise en œuvre de l’exécution des délibérations de l’assemblée populaire communale et lui en rend compte. Le président de l’APC exécute le budget de la commune, de même qu’il en est l’ordonnateur. Il est question, d’autre part, d’accomplir, au nom de la commune et sous le contrôle de l’assemblée populaire communale, tous les actes de conservation et d’administration des biens et des droits constituant le patrimoine de la commune. Il doit notamment: ester en justice au nom de la commune et la représenter ; gérer les revenus de la commune, ordonnancer les dépenses et suivre l’évolution des finances communales ; passer les actes d’acquisition de biens, de transactions, de marchés, de baux, d’acceptation des dons et legs ; procéder aux adjudications des travaux communaux et surveiller leur bonne exécution et faire tous les actes interruptifs de prescription ou de déchéance. C’est le maire aussi qui exerce tous les droits mobiliers et immobiliers appartenant à la commune y compris le droit de préemption; pourvoit aux mesures relatives à la voirie communale ; veille à la conservation des archives et prend des initiatives en vue de développer les revenus de la commune. A retenir, également, le président de l’APC veille à la mise en place et au bon fonctionnement des services et établissements publics communaux. L’article 85 du même document relève que le président de l’APC «représente l’Etat au niveau de la commune ». A ce titre, il est chargé, notamment, de veiller au respect et à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur. Aussi, et en sa qualité d’officier d’état civil, il «accomplit, à ce titre, tous les actes relatifs à l’état civil, conformément à la législation en vigueur, sous le contrôle du procureur général, territorialement compétent».



Toute une palette de missions et de devoirs



Sous la diligence du wali, le président de l’assemblée populaire communale est chargé de communiquer et d’exécuter les lois et règlements sur le territoire de la commune ; veiller à l’ordre, à la tranquillité et à la salubrité publics ; veiller à la bonne exécution des mesures de prévision, de prévention et d’intervention en matière de secours. Il est chargé, en outre, de toutes les missions que lui confèrent la législation et la réglementation en vigueur. En cas de catastrophe naturelle ou technologique sur le territoire de la commune, le président de l’assemblée populaire communale déclenche le plan communal d’organisation des secours, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Il peut, également, dans le cadre des plans d’organisation et d’intervention des secours, procéder à la réquisition des personnes et des biens, mais en informant le wali. Le président de l’assemblée populaire communale a qualité d’officier de police judiciaire. Pour la mise en œuvre de ses prérogatives de police administrative, le président de l’APC dispose d’un corps de police communale. Dans le respect des droits et libertés des citoyens, le maire est chargé, notamment, de veiller à la sauvegarde de l’ordre public et à la sécurité des personnes et des biens ; s’assurer du maintien de l’ordre public dans tous les endroits publics où ont lieu des rassemblements de personnes ; sanctionner les atteintes à la tranquillité publique et tout acte de nature à la compromettre ; régler la police de la voirie située sur le territoire de la commune, sous réserve des dispositions particulières aux routes à grande circulation ; veiller à la préservation du patrimoine historique, culturel et des symboles de la Révolution de libération nationale ; veiller au respect des normes et prescriptions en matière de foncier, d’habitat, d’urbanisme et de protection du patrimoine culturel immobilier. C’est à lui également de veiller en premier lieu à la propreté des immeubles et assurer la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques ; veiller au respect de la réglementation en matière d’occupation temporaire des espaces relevant des domaines publics et à leur préservation ; prévenir et prendre les dispositions nécessaires pour lutter contre les maladies endémiques ou contagieuses ; empêcher la divagation des animaux malfaisants et nuisibles ; veiller à la salubrité des denrées comestibles exposées à la vente ; etc. Le président de l’assemblée populaire communale a également la prérogative de délivrance des « permis de construire, de démolir et de lotir », selon les conditions et les modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Il est tenu de veiller, sur tout le territoire de la commune, au respect de la législation et de la réglementation relative au foncier, à l’habitat, à l’urbanisme et à la protection du patrimoine culturel immobilier.

Soraya Guemmouri