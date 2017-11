Emirats Arabes Unis : Partenariat dans l’industrie et les mines

Le ministre de l’Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi, a reçu, hier à Alger, l’ambassadeur des Émirats arabes unis, M. Yousef Saif Khamis Subaa Al Ali, avec lequel il a évoqué la coopération bilatérale dans les domaines de l’industrie et des mines, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de cet entretien, les deux parties ont passé en revue l’état de la coopération bilatérale dans le secteur de l’industrie et des mines, et les moyens de les renforcer davantage, note la même source. De ce fait, le ministre et l’ambassadeur se sont félicités du niveau de la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine de l’industrie mécanique. «Les deux parties ont convenu de mobiliser les moyens nécessaires afin de hisser le niveau de la coopération industrielle et minière à la hauteur des relations politiques qui lient les deux pays frères», lit-on dans le texte. Dans ce cadre, l’accent a été mis particulièrement sur les opportunités de partenariat dans les domaines du traitement des déchets solides, de la sous-traitance mécanique, ainsi que de l’industrie de l’aluminium, ajoute la même source. (APS)