Iran : évaluation de la coopération

Le ministre des Ressources en eau, M. Hocine Necib, a reçu hier l’ambassadeur de la République islamique d’Iran à Alger, M. Rédha El-Amiri, avec lequel il a évoqué la promotion et le renforcement de la coopération entre les deux pays, a indiqué un communiqué de ce ministère. Selon la même source, lors de cette entretien, les deux parties ont évalué l’état des relations bilatérales dans le domaine des ressources en eau, ainsi que les voies et moyens de les développer davantage. M. Necib a souligné que la volonté politique des deux Etats à promouvoir la coopération bilatérale pourrait être matérialisée, à travers l’échange d’expériences et la création de sociétés mixtes algéro-iraniennes dans le domaine des ressources en eau, précise la même source.

De son côté, l’ambassadeur d’Iran a réaffirmé la disponibilité des entreprises iraniennes à accompagner le secteur des ressources en eau en Algérie dans la réalisation de son plan de développement, a conclu le communiqué. (APS)