Algérie - Azerbaïdjan : Promouvoir la concertation et le dialogue parlementaires

M. Abdelhamid Si Affif a plaidé, hier, lors de l'audience qu'il a accordée à l’ambassadeur d'Azerbaïdjan en Algérie, Maher Aliyev, pour davantage d'efforts, afin de hisser la concertation et le dialogue parlementaires au niveau escompté, a indiqué un communiqué de l'Assemblée populaire nationale. Abordant les relations «civilisationnelles et culturelles séculaires qui lient les deux pays», les deux parties ont appelé à «davantage d'efforts, pour hisser la concertation et le dialogue parlementaires au niveau escompté», a précisé le même communiqué. M. Si Affif a présenté, à cette occasion, à son interlocuteur, un aperçu sur les réformes politiques initiées par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et couronnées par une Constitution qui a consacré plus de droits au profit des différentes catégories de la société algérienne et consolidé la présence de l'institution législatives, notamment au plan diplomatique. Il a salué, à ce propos, «la sage décision du Président Bouteflika de destiner les recettes pétrolières au paiement de la dette extérieure et au financement des grands projets et infrastructures, tout en encourageant l'industrie, l'agriculture et le tourisme comme alternatives aux hydrocarbures et acquis pour les générations futures». M. Si Affif a saisi cette occasion, pour réaffirmer la position de l'Algérie en faveur d'un État palestinien indépendant, son soutien aux causes justes, à leur tête le droit légitime du peuple sahraoui à l'autodétermination, son rejet de toute ingérence étrangère dans les affaires internes des États et son attachement au règlement des crises par le dialogue, loin de la violence.

De son côté, l'ambassadeur d'Azerbaïdjan s'est félicité des relations bilatérales qui «puisent leurs racines dans le flambeau de la Révolution algérienne qui a éclairé la voie aux peuples aspirant à l'émancipation», exprimant, par la même occasion, sa satisfaction quant à «la concordance des vues entre les deux pays sur plusieurs questions internationales». Les deux parties ont également convenu d'œuvrer à la consolidation des liens d'amitié en renforçant la coopération bilatérale et les relations interparlementaires, à travers l'échange de délégations et la mise en place d'un groupe d'amitié interparlementaire Algérie-Azerbaïdjan.



IRAK : des relations historiques



Les relations historiques existant entre l’Algérie et l’Irak, et les perspectives de leur développement, notamment au niveau parlementaire, ont été, lundi, au centre d’un entretien entre le président de la commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l’étranger de l’Assemblée populaire nationale (APN), Abdelhamid Si Affif, et l’ambassadeur de la République d’Irak en Algérie, Abderrahmane Hamed Mohamed Husseini. À cette occasion, Si Affif a donné au diplomate irakien, un aperçu sur la pluralité de l’APN, évoquant les principales réformes politiques initiées par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika et couronnées par une Constitution qui a consolidé la pratique démocratique et conféré de larges prérogatives au pouvoir législatif, dont la constitutionnalisation de la diplomatie parlementaire, l’attribution d’un rôle plus important à l’opposition, outre la représentation féminine, a indiqué un communiqué de l’APN. L’entretien a porté sur nombre de questions régionales et internationales d’intérêt commun, particulièrement les derniers développements de la situation sur la scène arabe, donnant à Si Affif l’occasion de réitérer la position de l’Algérie en faveur de «l’intensification de la solidarité arabe face aux multiples défis, notamment pour ce qui est de la consolidation de la paix et de la stabilité dans la région arabe, et le règlement des différends par le dialogue», ajoute la même source. Évoquant la coopération bilatérale, l’ambassadeur d’Irak a exprimé «l’intérêt accordé par son pays à la relance des relations bilatérales, le renforcement des relations interparlementaires, à travers l’échange de délégations et la mise en place d’un groupe d’amitié interparlementaire».

Lors de cette rencontre, les deux parties ont mis l’accent sur «la nécessité d’instaurer une coopération à tous les plans, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, ennemi commun des deux pays», rappelant la position des deux pays «rejetant l’ingérence étrangère dans les affaires internes des États». (APS)