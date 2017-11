Corps de sécurité de la région MENA : M. Hamel appelle à davantage de coordination

Le Directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, a mis l'accent, hier à Lyon (France), sur l'importance de la coordination sécuritaire dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (Mena), dans le cadre des mécanismes de mise en application de la loi.

Intervenant, lors des travaux de la 2e Réunion des chefs de police et de sécurité de la région Mena, tenue au siège de l'Interpol à Lyon (France), le général major Hamel a mis en avant l'importance de la coordination sécuritaire dans l'espace Mena, dans les cadre des mécanismes de mise en application de la loi en matière d'échange d'informations et d'expériences permettant la consolidation des compétences et les niveaux de performance, appelant à «mettre à profit les bases de données et des capacités de l'Interpol», a précisé un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). M. Hamel a souligné les efforts de la police algérienne, pour assurer l'expertise nationale et hisser les niveaux de formation en vue de «renforcer les compétences des organes africains chargés de la mise en application de la loi, à la lumière des enjeux et défis communs, d'où la nécessité d'unifier les vues et les efforts afin d'endiguer les dangers et de lutter contre la criminalité». Évoquant l'évolution que connaît l'Organisation africaine de coopération policière (Afripol), et son rôle dans le soutien des efforts des organisations sécuritaires internationales, particulièrement l'Interpol, le DGSN a relevé les capacités de l'Afripol en matière d'accompagnement des organes de police africaines, à travers les sessions et les programmes de formation en son siège.

Il a rappelé, dans ce sens, «les nombreux ateliers de formation qui y ont été organisés, pour examiner les enjeux sécuritaires croissants et leurs retombées sur les mécanismes de mise en application de la loi et les moyens d'y faire face, avec la compétence requise, dans le cadre de consolidation des efforts déployés pour la lutte contre la criminalité», ajoute la même source. À la fin de son intervention devant les participants, M. Hamel s'est félicité de la confiance placée par les responsables de l'Interpol en la police algérienne, à travers l'élection du représentant de l'Algérie en tant que Chef-adjoint de la région Afrique, outre la désignation de deux experts algériens, dont un spécialiste en TIC au sein la commission du contrôle des archives et l'autre en tant que Chef de l'équipe d'experts Interpol chargée de la lutte contre la cybercriminalité. Le général major Hamel a mis en avant, à ce propos, «la nécessité de poursuivre les efforts en vue de consolider la sécurité régionale et internationale».

La 2e Réunion des chefs de police et de sécurité de la région Mena, à laquelle l'Algérie a pris part avec une délégation de la DGSN conduite par le général major Hamel, en présence des responsables d'organes chargés de l'application de la loi dans la région Mena, a été axée sur l'actualité sécuritaire, au vu de la position stratégique de la région qui implique davantage de coopération et de coordination, dans le cadre de la détection des menaces communes, a conclu le communiqué. (APS)