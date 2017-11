Algérie-Soudan : Des relations historiques

Les relations historiques existant entre l'Algérie et l'Irak et les perspectives de leur développement, notamment au niveau parlementaire, ont été hier au centre d'un entretien entre le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l’étranger de l'Assemblée populaire nationale (APN), Abdelhamid Si Affif, et l'ambassadeur de la République d'Irak en Algérie, Abderrahmane Hamed Mohamed Husseini. A cette occasion, Si Affif a donné au diplomate irakien un aperçu sur la pluralité de l'APN, évoquant les principales réformes politiques initiées par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et sanctionnées par une Constitution qui a consolidé la pratique démocratique et conféré de larges prérogatives au pouvoir législatif, dont la constitutionnalisation de la diplomatie parlementaire, l'attribution d'un rôle plus important à l'opposition, outre la représentation féminine, a indiqué un communiqué de l'APN. (APS)