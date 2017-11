Algérie-EAU : Renforcement de la coopération

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, et l’ambassadeur des Emirats arabes unis, Youcef Saif Khamis Subaa Al-Ali, ont réaffirmé la volonté des deux pays à renforcer et à élargir la coopération bilatérale, notamment dans le domaine parlementaire.

L’entretien, qui a porté sur les relations bilatérales et le niveau de coopération entre les deux pays, a permis aux deux parties de souligner «la volonté commune de les renforcer et de les élargir à divers domaines, à travers l’échange d’expériences et d’expertises», se félicitant «des partenariats établis dans des projets réussis».

Le président de la chambre haute du Parlement a également évoqué avec l’ambassadeur émirati les voies et moyens de développer la coopération parlementaire et la nécessité de poursuivre les contacts et la communication pour contribuer à la promotion des relations et de les hisser au niveau des aspirations des dirigeants et peuples des deux pays frères. (APS)