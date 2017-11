Algérie-Canada : industrie et mines au menu

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a reçu hier l'ambassadrice du Canada, Mme Patricia McCullagh, avec qui il a évoqué la coopération bilatérale dans les domaines de l'industrie et des mines, a indiqué un communiqué du ministère. Les discussions ont porté sur la coopération bilatérale dans les domaines industriels et miniers, notamment les secteurs d'activités dans lesquels les entreprises canadiennes disposent d'une grande expertise et d'un savoir-faire appréciable. A cette occasion, les deux parties ont mis l'accent essentiellement sur l'industrie minière, la sidérurgie, les petites et moyennes entreprises, ainsi que sur les volets relatifs à la formation et à l'assistance technique, notamment au profit des entreprises disposant d'un potentiel en matière d'exportations. M. Yousfi a fait part à son interlocuteur de la disponibilité des services de son département ministériel pour apporter l’appui nécessaire aux projets de partenariats portés par les entreprises canadiennes, souhaitant par la même occasion une participation active des entreprises de ce pays dans les différentes branches industrielles, précise le communiqué. (APS)