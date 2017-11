Commentaire : Prespub la manip !

De manière quasi cyclique, la question de la gestion de la publicité institutionnelle revient sur la scène médiatique. Suscitée par certains titres, dont le moins qu’on puisse dire est qu’ils sont bien assis financièrement mais caressent le rêve d’en être les premiers et les seuls bénéficiaires, non sans donner des leçons à la fois aux pouvoirs publics et aux annonceurs. Dans les faits et dit brutalement, ces titres, dont on sait qu’ils ne défendent que des intérêts strictement particuliers, veulent tout simplement se substituer au monopole de la publicité étatique. Cela, au nom bien évidemment de la liberté de la presse et d’expression.

Notre pays, c’est connu —et cette même presse ne cesse de le claironner—, vit une crise financière aiguë depuis au moins 2014, et c’est normal que cela se répercute sur tous les secteurs, y compris la presse nationale. Oui, de toute la presse nationale, sans exception, à commencer par les quelques titres publics. Mais ces derniers n’ont jamais pour autant crié aux « pressions » et « à la menace sur la liberté de la presse », parce que le manque de la ressource financière a touché toutes les entreprises, y compris l’ANEP. A l’évidence, la presse écrite traverse une période difficile. Et si des journaux ont disparu, ce n’est certainement pas à cause de l’ANEP, mais bien à cause à la fois de la rude concurrence que leur mènent la presse numérique et certaines chaînes de télévision et de la rareté du produit publicitaire, que celui-ci soit privé ou public. Dans tous les cas, il s’agit de causes économiques. Sans parler du comportement rentier de la majorité des patrons, dont le train de vie est à une année lumière des difficiles conditions que vivent leurs journalistes et leurs employés. Alors, cessons ces attaques injustifiées contre des confrères traités, avec mépris, d’être « inféodés au pouvoir » et de se braquer sur la publicité institutionnelle, qui, faut-il le rappeler, va, pour plus de 80 % aux titres privés et en constitue un soutien indéniable.

Oui, les pouvoirs publics doivent faire quelque chose dans de telles circonstances, et ils l’ont fait savoir par la voix du Premier ministre, quand il a évoqué l’engagement de l’Etat à réactiver, l’année prochaine, le fonds d’aide aux médias, ou encore par le ministre de la Communication, quand il a abordé la question de l’Autorité de régulation.

Quant à la publicité institutionnelle, elle-même nettement en baisse au demeurant, c’est aux institutions de l’Etat et à elles seules de s’en charger et à personne d’autre, et que toute forme de surenchère est immorale et inacceptable. Oui, le ministre de la Communication, qui vient de s’exprimer, a mille fois raison de dire que « la dignité du journaliste est l'acte fondateur de la dignité de la presse, et qu’il doit jouir de tous ses droits, à travers, notamment, une rémunération décente, une couverture sociale, une formation et une évolution de carrière », appelant, à ce propos, à « ne pas tromper l'opinion publique et à poser les problèmes de façon sérieuse, honnête et professionnelle ».

CHERIF JALIL