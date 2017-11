Journée internationale de l’enfant : Responsabilité collective

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de Condition de la femme, Ghania Eddalia, a mis en exergue la cohérence indissociable entre la famille, l’école et la société ainsi que le rôle de l’Etat dans la promotion et la défense de ses droits, elle a fait également part de nombreuses actions de solidarité destinées aux enfants nécessiteux, à travers l’accompagnement matériel et psychologique de leurs familles, afin de préserver leur stabilité psychique entre autres.

A l’occasion de la célébration de la journée internationale de l’Enfant, la représentante du gouvernement a précisé que «l’Etat a créé plus de 400 établissements spécialisés à travers le pays pour les enfants qui souffrent de maladie chronique ou d’un handicap».

Après avoir indiqué que cet ensemble de structures est destiné à la prise en charge de toutes les catégories d’enfants en Algérie, dont celle aux besoins spécifiques et les enfants sans famille, la ministre a ajouté que 53 établissements sont dédiés à l’enfance assistée, et 49 autres sont destinés à la protection de l’enfance et de l’adolescence.

Parallèlement à ces structures, il existe 23 écoles destinées aux enfants malvoyants, et 45 autres aux enfants malentendants, au moment où il est recensé 149 centres psychopédagogiques dédiés à la prise en charge des enfants inadaptés mentaux, huit pour les handicapés moteurs, et quatre pour les enfants souffrant d’insuffisances respiratoires, outre les 48 services en milieu ouvert et 15 annexes relevant de ces espaces.

Dans ce cadre, la ministre a indiqué : «Il est du devoir de chacun de veiller à la bonne éducation de l’enfant, à sa protection, à la préservation de sa santé et à lui assurer une vie paisible.»

Après avoir rappelé la prise en charge totale du secteur public au profit des enfants aux besoins spécifiques, la ministre a précisé : «Nous prenons des procédures administratives contre les directeurs des établissements qui ne respectent pas le cahier des charges», tout en annonçant «l’ouverture de l’investissement en matière de prise charge de l’enfance (scolarité, jardins d’enfants, entre autres) au secteur privé, à condition que ce dernier respecte le cahier des charges fixé en la matière».

