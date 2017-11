La déléguée nationale pour la protection de l’enfance : Un numéro vert pour signaler les violences

«Un numéro vert pour le signalement de toutes formes de violence ou de maltraitance faites aux enfants sera lancé, tout prochainement par l’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance», c’est ce qu’a annoncé, hier, Mme Meriem Cherfi, présidente de l’organe et déléguée nationale pour la protection des enfants. S’exprimant lors d’une rencontre tenue à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de l’Enfant, Mme Cherfi a indiqué qu’outre le lancement d’un numéro vert pour dénoncer toutes formes de violence à l’égard des enfants, un site Web sera, également, mis à la disposition des citoyens pour signaler une situation mettant la vie d’un enfant en danger. Au cours de cette journée organisée en partenariat avec l’Unicef, Mme Cherfi a fait savoir que la création de l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance, placé auprès du Premier ministère, vient pour renforcer les efforts consentis en matière de prise en charge de l’enfance en Algérie et de contribuer davantage avec l’ensemble des partenaires concernés (pouvoirs publics et société civile) dans les promotion des droits des enfants dans les quatre coins du pays, soulignant de ce fait que «la protection de l’innocence est une responsabilité de tout le monde». Selon la présidente de l’Organe, qui est juriste de formation, l’arsenal juridique a été renforcé depuis 2015 avec la mise en place d’une nouvelle loi, n° 15/12, relative à la protection de l’enfant qui a institué l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance. Cet organe, dira Mme Cherfi, a pour mission de promouvoir les droits de l’enfant notamment, à travers la mise en place de l’évaluation périodique de programmes nationaux et locaux de protection et de promotion des droits de l’enfant en coordination avec les différentes administrations et institutions ou établissements publics et personnes chargées de la sauvegarde de l’enfance.

Pour sa part le représentant de l’Unicef en Algérie, M. Marc Lucet, a salué l’Algérie pour les progrès enregistrés dans les domaines de l’éducation et la santé, notamment pour ce qui est des programmes de vaccination qui ont permis l’éradication de plusieurs maladies. Selon M. Lucet, l’Algérie fait partie des pays qui donnent l’exemple dans beaucoup de domaines liés à la protection de l’enfant. Poursuivant ses propos, le représentant de l’Unicef, dira que l’arsenal juridique algérien en matière de protection et de prise en charge de l’enfant, a été renforcé par la loi relative à la protection de l’enfant adoptée en juillet 2015 qui constitue une opportunité pour améliorer les dispositifs liés à la protection et à la promotion des droits des enfants. «L’Algérie s’est dotée de moyens forts pour assurer la protection des droits de l’enfant», a-t-il souligné.

De son coté, Mme Nouara Saadia Djaffar, membre du Conseil de la nation, a mis l’accent sur la nécessité de conjuguer les efforts pour protéger les enfants contre tous les dangers qui constituent une menace pour eux, relevant de ce fait l’importance de s’adapter et faire face aux nouveaux défis qui sont la résultante de l’évolution de la société algérienne, citant à titre d’exemple l’enfant et l’utilisation d’internet. Présente au cours de cette journée, Mme Saïda Bounab, députée de l’Assemblée Populaire Nationale (APN ), a relevé l’importance de la communication au sein de la famille pour instaurer un environnement propice au développement psychosocial de l’enfant. Elle a, dans ce contexte, rappelé le rôle de la famille, de la société et des institutions de l’Etat «dans la protection des anges de la Terre», et ce dans un cadre organisationnel qui doit prendre en considération l’intérêt de l’enfant, en premier lieu.

