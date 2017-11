AADL2 : poursuite de l’opération de choix des sites : 66.000 souscripteurs concernés

Très attendue par les souscripteurs au programme AADL 2 , l’opération de choix des sites sera relancée dès le mois de décembre prochain, et ce sont « quelque 66.000 souscripteurs qui vont pouvoir choisir le site de leur logement bien avant la fin de l’année ». Telle est l’annonce faite, hier, par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar.

Le ministre, qui s’exprimait, hier, en marge d’une visite de travail et d’inspection qu’il a effectuée au siège de la Direction générale de l’AADL (Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement), a précisé que «cette opération concernera plus de 34 wilayas du pays, notamment les grandes villes qui enregistrent une forte demande».

Apparemment satisfait des dernières performances enregistrées par son secteur, M. Abdelwahid Temmar a assuré qu’une fois que les pouvoirs publics auront fini de remettre tous les logements aux souscripteurs des programmes AADL 1 et 2, « le programme du Président de la République sera poursuivi jusqu’au dernier logement, et aucun projet, de quelque formule que ce soit, ne sera annulé », a-t-il affirmé.

Le ministre a précisé dans ce contexte que le financement ne posait pas de problème, ajoutant que « 120.000 unités de la formule location-vente ont été inscrites dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018, tandis que le reste sera enregistré au titre du projet de loi de finances pour 2019 », marquant ainsi la fin de l’enregistrement financier de tous les projets AADL.

Ne s’arrêtant pas là, M. Temmar a également affirmé que quelque 2.700 décisions de préaffectation seront remises aux souscripteurs du programme de logement location-vente AADL 2001-2002, à la fin du mois de novembre et annoncé la remise des clefs de 1.500 logements toutes formules confondues, d’ici la fin de l’année.

Au cours de sa tournée dans les bureaux de l’agence AADL, le ministre a appelé les responsables à « intégrer un plan de numérisation qui va faire avancer les choses et être en phase avec l’évolution opérée dans d’autres secteurs ». « Il faut abandonner la version papier dans le traitement des dossiers et numériser, dans les plus brefs délais, ce système », a-t-il souligné.



Des équipes pour dépêcher l’avancement des projets dans les wilayas qui accusent un retard



Par ailleurs, et à l’issue de sa visite, le ministre a rencontré un groupe de souscripteurs inquiets de ne pas voir leur projet d’acquérir un logement aboutir.

« C’est quand même regrettable. J’attends d’avoir un toit depuis 15 ans et je ne vois rien venir ».

C’est en ces termes que Temmar a été interpellé par un citoyen mécontent. Ce à quoi le ministre a reconnu l’existence de retard dans la livraison des logements, exhortant néanmoins les inscrits à faire preuve de «patience» tout en leur affirmant qu’ils auront tôt ou tard leur propre toit. M. Temmar a également rassuré les souscripteurs sur le fait que le programme AADL sera poursuivi et qu’il sera réalisé dans son intégralité et de manière effective, faisant remarquer que les travaux feront l’objet d’un « suivi rigoureux », notamment à Alger qui bénéficie d’un «intérêt particulier» eu égard au volume des projets prévus.

En effet, il est utile de rappeler que le programme AADL pour la wilaya d’Alger comprend la réalisation de 150.350 logements, auxquels s’ajouteront 20.000 unités en 2018 pour atteindre in fine un total de 170.350 logements location-vente.

Le bilan de ce programme dans la capitale fait ressortir l’achèvement des travaux de réalisation de 22.923 unités, alors que ceux de 78.087 autres unités sont toujours en cours.

Au niveau national, 42.755 logements ont été réalisés et 231.369 autres sont en cours de réalisation au titre du programme AADL qui prévoit la réalisation de 350.000 unités à travers toutes les wilayas du pays.

L’achèvement des travaux de réalisation de 32.783 unités, dont 13.599 dans la capitale, devrait intervenir au cours des tout prochains mois.

Par ailleurs, M. Temmar a annoncé avoir décidé de dépêcher des équipes dès dimanche prochain dans les différentes wilayas pour s’enquérir de l’avancement des projets, notamment dans les wilayas qui accusent un retard, dont Tébessa, Mascara et Tissemsilt.

Selon M. Temmar, ces visites permettront de déterminer les causes des retards accusés dans la réalisation de certains projets et de trouver les solutions idoines, soit en procédant à la levée des obstacles et à la poursuite des travaux ou en prenant des décisions concernant les entrepreneurs en charge de la réalisation.

S’agissant des recours, le ministère a fait savoir que pas moins de 3.400 recours ont été recensés et sont en cours d’examen sur un total de 15.000 recours déposés depuis le lancement de l’opération des inscriptions. «Les concernés recevront la réponse avant la fin de l’année en cours ».

Sarah A. Benali Cherif