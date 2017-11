Mobilisation des ressources en eau : Renforcement des capacités de stockage

Abdelwahab Smati, directeur de la mobilisation des ressources en eau au ministère des Ressources en eau, et le professeur Kamel-Eddine Bouhidel, enseignant-chercheur à l’université Hadj Lakhdar de Batna, ont mis en lumière l’évolution des projets dans le domaine des ressources en eau durant ces dernières années sur le territoire algérien.

Lors d’une conférence-débat organisée à l’Institut national d’études de stratégie globale (INESG) à Alger, en présence des représentants de différentes institutions, Abdelwahab Smati a souligné que l’Etat a consenti des budgets colossaux et des efforts pour renforcer sa capacité de stockage en eau et réaliser des projets «stratégiques», dont des barrages, des stations de dessalement et le renouvellement des réseaux de distribution. Il a précisé qu’il y a de nouveaux barrages prévus dans de nombreuses wilayas.

Il a indiqué que 26 barrages sont en cours de réalisation. M. Smati a fait savoir que la capacité de stockage des barrages est aujourd’hui à 3,6 milliards de m3 dans diverses régions du pays, alors qu’elle n’avait pas dépassé 1,6 milliard de m3 avant 1999.

Le responsable du ministère a mis en exergue les retombées de cette infrastructure hydraulique sur le secteur de l’agriculture et de l’industrie. La superficie des terres agricoles irriguées est en voie d’élargissement et de plus en plus d’usines s’implantent davantage au niveau des différentes wilayas. C’est le cas des usines de l’électroménager mais aussi du complexe sidérurgique de Bellara et d’autres infrastructures industrielles.

Néanmoins, ces infrastructures génèrent la pollution de l’eau et cela pose un problème sérieux pour cette ressource vitale, car ces usines « consomment beaucoup d’eau », dit-il.

Dans ce cadre, le professeur Kamel-Eddine Bouhidel, enseignant-chercheur à l’université de Batna, a appelé à encourager la recherche scientifique et académique pour effectuer des recherches sur le secteur de l’eau, cette matière très consommée par l’être humain. Pour le conférencier, il est important d’étudier les enjeux et les défis liés à l’eau, notamment avec la pollution. Il recommande d’anticiper les risques qui menacent la consommation de cette substance vitale, sachant que la consommation de l’eau est en surexploitation par les usines.

Hichem Hamza