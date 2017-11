Scrutin des locales de jeudi : consacrer la bonne gouvernance

«Le département de l’Intérieur a préparé toutes les conditions humaines et matérielles, pour la tenue des élections locales de jeudi 23 novembre, et la totalité des services afférants sont prêts pour assurer les meilleures conditions permettant l’accomplissement de cet exercice électoral», a affirmé, hier, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui.

Le ministre a qualifié la campagne, achevée dimanche, de «très positive», précisant que le gouvernement est déterminé, par les projets de lois en voie d’élaboration, à «mener un développement local participatif», à l’instar de la loi sur les collectivités locales ou la loi de la «démocratie participative» qui a pour ambition de faire participer le citoyen dans le processus du développement local. M. Bedoui a, en outre, annoncé que la nouvelle loi portant sur la fiscalité locale sera fin prête avant la fin du premier semestre de 2018. Invité du Forum de la Chaîne I, de la radio nationale, le ministre est revenu sur les préparatifs des consultations locales. Il rappelle, à cet effet, que l’organisation de cette échéance électorale a commencé six mois plus tôt, et ce en collaboration avec la Haute instance de surveillance des élections (HIISE), ainsi que tous les intervenants concernés par cette opération.

Il dit, à ce propos, que, contrairement aux années précédentes, «cette organisation augure du respect de l’Algérie à ses rendez-vous constitutionnels». Il dit également que son département compte superviser le processus électoral à longueur d’année, avec la précieuse collaboration de la HIISE. Abordant par ailleurs le déroulement de la campagne électorale qui a pris fin dimanche à minuit, M. Bedoui a indiqué que celle-ci «s’est déroulée dans de bonnes conditions», d’après le constat que «les candidats des partis politiques et les indépendants ont respecté les valeurs humaines et constitutionnelles du pays». Il a salué, au passage, le discours électoral qui, dans l’ensemble, a porté, selon le ministre, sur la non-atteinte à l’intégrité territoriale de l’Algérie et ses constantes, et la préservation de la sécurité et de la stabilité du pays.

Le ministre a estimé également que «les candidats ont présenté plusieurs propositions qui reflètent la place du citoyen algérien, à travers sa sensibilisation quant à l’importance de la décentralisation de l’Administration». Concernant les bureaux de vote itinérants, dont l’opération de vote a commencé hier, dans les wilayas d’Ilizi et d’Ouargla, le ministre a précisé que «le nombre de ces bureaux a diminué de 5.700 durant les années précédentes, à 166 bureaux, lors des dernières législatives, et à 156 pour ces locales».

Le code communal et de wilaya soumis au Parlement avant la fin de 2018



Le ministre a par ailleurs indiqué que l’opération de révision du fichier électoral a permis la suppression de plus de 1,3 million d’électeurs, inscrits plus d’une fois, ou des personnes décédées, précisant que «l’Algérie enregistre près de 20.000 décès par mois qui doivent être régulièrement supprimés du fichier électoral durant la révision ordinaire». M. Bedoui a révélé, à ce propos, que le corps électoral compte, à ce jour, quelque 22.878.056 électeurs. Cependant, tient-il à préciser, «ce chiffre demeure provisoire, car nécessitant sa consolidation commune par commune». Poursuivant ses propos, M. Bedoui a assuré que «le chiffre exact du corps électoral sera communiqué dans quelques jours». Abordant la transparence du scrutin, le ministre de l’Intérieur a mis en avant le fait que la Constitution garantit l'organisation d'élections «responsables et libres», dans lesquelles le citoyen trouvera la voix qu'il aura exprimée dans l'isoloir, soulignant que la loi organique «fait obligation à tous les intervenants dans l'opération d’œuvrer pour des élections transparentes». Le ministre s’exprimera, dans ce sillage, sur le rôle assigné à la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), laquelle instance accompagne les pouvoirs publics et l'Administration dans le processus de vote. Au cours de cette rencontre, M. Bedoui a également défendu le projet de loi sur la démocratie participative, actuellement en cours d’élaboration, soulignant que «contrairement à ce qu’il se fait entendre par certaines voix, cette loi ne remettra en cause, en aucun cas, les prérogatives des élus». Cette loi viendra, selon M. Bedoui, organiser la relation entre le citoyen, représenté par les associations, d’un côté, et les Assemblées élues communales et de wilaya, d’un autre. Cette loi devrait emmener le citoyen à participer à «la prise de décision et à la gestion des affaires le concernant», notamment les projets d'intérêt général, et ce «soit directement ou via les supports des technologies modernes». Concernant la loi sur les collectivités locales, qui devrait réunir les codes communal et de wilaya dans une seule loi, M. Bedoui a précisé que ce projet devrait être soumis au Parlement et adopté avant la fin du premier semestre 2018. «Maintenant que l’Algérie retrouve sa sérénité, sa quiétude et sa sécurité, elle est en droit de revoir ces prérogatives vis-à-vis des élus locaux, pour lesquelles nous sommes en train de travailler avec l’ensemble des partis politiques, au titre de la nouvelle loi communale», a-t-il indiqué, mettant l’accent sur le fait que les nouvelles dispositions qui tendent à doter les APC d'un nouvel arsenal réglementaire devraient entrer en vigueur, à la fin du 1er semestre de l’année prochaine.

Salima Ettouahria