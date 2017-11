Il représente près de 80% des infractions portées à l’attention de la HIISE : L’affichage anarchique, seul point noir

Bien qu’elle n’ait pas connu d’incident notable, la campagne électorale, qui vient de prendre fin dimanche, a été marquée par certaines infractions qui ont été portées à l’attention de la haute instance indépendante de surveillance des élections, a révélé hier M. Moussa Yacoub, vice-président de la HIISE.

Convié à s’exprimer, hier, sur les ondes de la radio nationale, M. Yacoub a précisé que «c’est l’affichage anarchique qui représente le taux le plus élevé des infractions enregistrées». Aussi, et tout en avançant le chiffre de 545 interventions effectuées, dans ce sens, l’intervenant fera remarquer que ce taux représente, en fait, près de 80% de l’ensemble des décisions et des avis prises par la haute instance, lors de la campagne électorale. On apprendra également que «des décisions ont été prises pour faire cesser une infraction suite à une utilisation non conforme à la loi, des symboles de l’État et pour porter ces faits à la connaissance du procureur général compétent aux fins d’engager les poursuites pénales nécessaires».

Cela dit, et hormis ces deux aspects liés à l’affichage anarchique et à l’atteinte à certaines constantes et symboles de l’État, d’autres infractions ont été enregistrées, indique l’invité de la rédaction, citant, ici, à titre d’exemple, «l’exercice de violence», ainsi que des «dépassements concernant la phase de révision des listes électorales», a-t-il affirmé. M. Moussa Yacoub ajoute qu’il existe également «des infractions de faux et usage de faux, pour certains candidats», signalant, dans ce contexte, que «certains dossiers n’ont pas été conformes à la loi, lors de la formulation du dossier devant l’Administration». S’exprimant, d’autre part, à propos des procès-verbaux établis par les présidents des commissions électorales communales et de wilaya, validant ou non les signatures au profit de candidats, M. Yacoub s’est demandé si «ce PV dispose des caractéristiques d’une décision administrative sujette au contrôle du tribunal administratif ou pas», car, dit-il, au vu de ces PV, certaines décisions de refus de candidatures ont été prises et certains candidats ont porté un recours en annulation contre ces PV devant les juridictions administratives qui ont déclaré une fin de non-recevoir, «pour incompétence». En somme, et de l’avis de l’intervenant, il y a là, assurément, un «vide juridique» devant être comblé.

Il convient de rappeler par ailleurs que lors d’une récente déclaration au Forum d’El Moudjahid, le président de la HIISE avait indiqué que la haute instance a enregistré, au 12 novembre dernier, «pas moins de 647 interventions, depuis la convocation du corps électoral, pour les élections du 23 novembre 2017». Il avait également été mis en relief qu'au vu du nombre important de candidats, de listes (11.000) et du nombre de meetings animés par les candidats, la campagne électorale s’est déroulée dans de bonnes conditions. Elle s'est caractérisée, en grande partie, par des sorties de proximité, en raison principalement de la spécificité même de ces élections, qui requièrent un contact direct avec la population pour leur expliciter les programmes et les convaincre de la nécessité d'aller voter massivement, pour participer au développement de leur collectivité.



165.000 candidats représentant une cinquantaine de partis



Remarque importante à retenir, 165.000 candidats, représentant une cinquantaine de partis politiques, quatre alliances et des groupes d'indépendants, sont en lice pour l'élection des membres des APC, soit 10.196 listes, tandis que plus de 16.000 autres candidats postulent pour le mandat de membre d'APW, soit 621 listes de candidats. À noter, d’autre part, que les élections locales de jeudi prochain interviennent dans le cadre des dispositions contenues dans la Constitution révisée en 2016, à savoir «les nouvelles garanties du code électoral et la création de la HIISE», comme garant de la probité des scrutins. La loi organique relative au régime électoral, adoptée par le Parlement en 2016, garantit aux partis politiques, «le droit de se faire représenter, aussi bien dans les bureaux de vote qu'au niveau des commissions électorales communales et de wilaya.

Leurs représentants peuvent également assister au dépouillement des bulletins de vote et consigner leurs observations sur le procès-verbal de dépouillement, dont ils reçoivent une copie». De son côté, la HIISE, qui jouit de larges prérogatives, veille à la probité et à la transparence du processus électoral, dans toutes ses étapes. La Haute instance indépendante de surveillance des élections est, faut-il le rappeler, citée par la Loi fondamentale du pays qui, dans son article 194, souligne qu’«il est créé une Haute instance indépendante de surveillance des élections. Cette haute instance, présidée par une personnalité nationale nommée par le Président de la République, après consultation des partis politiques, dispose d'un comité permanent et déploie ses autres membres dès la convocation du corps électoral.

La HIISE est composée à parité de magistrats proposés par le Conseil supérieur de la magistrature, nommés par le Président de la République , et de compétences indépendantes choisies parmi la société civile, nommées par le Président de la République».

La constitution souligne que la HIISE «veille à la transparence et à la probité des élections présidentielles, législatives et locales, et du référendum, depuis la convocation du corps électoral, jusqu'à la proclamation des résultats provisoires du scrutin». Il est également précisé que le comité permanent de la HIISE veille, notamment à «la supervision des opérations de révision des listes électorales par l'Administration, à la formulation de recommandations pour l'amélioration du dispositif législatif et réglementaire régissant les opérations électorales, à l'organisation de cycles de formation civique au bénéfice des formations politiques, sur la surveillance des scrutins et la formulation des recours». S’exprimant sur les missions de la HIISE, M. Moussa Yacoub a cependant rappelé que la structure qu’il co-préside «n’est pas la seule à devoir surveiller le processus électoral», citant également «la contribution des tribunaux et celle des commissions électorales communales et de wilaya». Notre rôle, a-t-il affirmé, est de «surveiller la révision des listes électorales, de vérifier que les candidats au scrutin disposent des documents nécessaires pour y prendre part, et que les droits des électeurs et des partis politiques y prenant soient respectés».

Soraya Guemmouri