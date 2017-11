Tizi-Ouzou : Dans la sérénité

Tizi-Ouzou a vu la tenue de quelque 500 meetings et de centaines de sorties de proximité durant lesquelles les candidats ont sensibilisé les citoyens sur la nécessité d’une participation massive afin de donner aux futures assemblées locales une forte légitimité. Toutes ces activités qui ont redoublé d’intensité durant les deuxième et troisième semaines de se sont déroulées dans la sérénité, hormis quelques incidents mineurs liés surtout à l’affichage anarchique, a fait savoir Fatah Ouareth, membre de la permanence locale de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), dans une déclaration à la radio de Tizi-Ouzou.

Tout au long de cette campagne, la permanence locale de la HIISE, n’a été saisie que quatre fois par les candidats pour signaler justement l’affichage anarchique, a-t-il indiqué, affirmant que la même permanence s’était autosaisie onze fois pour interpeler certains candidats auteurs de dépassements minimes. Hormis cela, la campagne s’est déroulée dans le calme et le respect de la loi électorale, s’est-il encore réjoui. Durant cette période, la wilaya de Tizi-Ouzou a été l’hôte de plusieurs chefs de partis politiques qui ont animé des meetings centraux et des sorties de proximité, à l’instar de Djamel Ould Abbès (FLN), Ahmed Ouyahia (RND), Amara Benyounès (MPA), Ali Boukhezna (MEN), Mohamed Hadj Jillani (FFS), Mohacine Bellabes (RCD), Louiza Hanoun (PT), Amar Ghoul (TAJ) qui ont tous appelé la population à se rendre massivement aux urnes jeudi prochain. L’activité partisane de proximité a été des plus intenses durant cette campagne électorale où tous les candidats ont sillonné l’ensemble des localités, villages et hameaux.

Il faut signaler que toute activité partisane est interdite en cette période de silence électoral entrée en vigueur depuis dimanche dernier à minuit. Le scrutin local se déroulera au niveau de 685 centres qui abriteront 1.375 bureaux de vote répartis à travers l’ensemble des communes de la wilaya qui sont au nombre de 67. L’opération de vote qui concernera pas moins de 713.670 électeurs et électrices sera encadrée par 22.675 agents.

Bel. Adrar