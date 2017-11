La Radieuse : Les anciens sportifs sensibilisent les jeunes

La caravane de l’association sportive la Radieuse, présidée par Kada Chafi et les anciens sportifs, à leur tête Lakhdar Belloumi, Megharia, Benchiha, Foussi, Benzerga et l’ex-arbitre international, Hansal Mohamed, a sillonné différents quartiers et localités de l’ouest du pays, afin de sensibiliser les populations et surtout les jeunes, à se rendre en masse, le 23 novembre, pour élire leurs représentants aux APC et APW. Le président de la Radieuse, Chafi Kada, a lancé un message aux jeunes des localités visitées : « Je tiens à vous remercier vivement pour votre accueil et votre sens du nationalisme. Je suis content de vos promesses car je sais que vous les tiendrez et que vous serez en force, ce jeudi, dans les bureaux de vote afin de participer à la réussite de ce grand rendez-vous». De son côté, Lakhdar Belloumi a aussi exhorté ces jeunes en disant : «Je souhaite que tous les sportifs et mes fans accomplissent leur devoir électoral jeudi prochain et qu’ils choisissent les hommes et les femmes qui méritent d’être dans les conseils des APW et des APC de leurs villes et wilayas et cela dans l’intérêt du développement local».