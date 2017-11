Commune d’Ammal à Boumerdès : Un potentiel économique à mettre en valeur

C’est une liste ambitieuse que le FLN a présentée dans la commune d’Ammal. Une liste conduite par M. Douda Rabah, ingénieur d’Etat en habitat et construction, issu de l’université de Bab Ezzouar, subdivisionnaire du département des équipements publics au niveau de la daïra de Thénia. Cette liste se compose de 17 candidats et quatre suppléants. M. Douda a indiqué que cette liste a le privilège d’être composée d’une équipe nouvelle, constituée dans sa majorité de cadres qui connaissent très bien les problèmes inhérents à leur localité. «Nous partons favoris et nous avons toutes nos chances», a affirmé, pour sa part, Hamid Khadraoui, 3e dans la liste de candidature, et qui se trouve être le mouhafedh de la kasma. La commune, aussi petite soit-elle, est hautement historique puisqu’elle compte pas moins de 700 chahids pour une population qui ne dépassait pas les 3.000 habitants à l’époque coloniale. «La construction d’un château d’eau ne serait que bénéfique pour les habitants des agglomérations reculées», a suggéré M. Douda qui préconisé la reprise de la 2e tranche du programme d’installation du gaz de ville, dont les travaux sont à l’arrêt depuis plus d’une année. L’autre point noir que la jeune équipe de cadres se promet de revoir, c’est celui du cadastre : «On s’est engagés à demander la révision du cadastre, dont seuls 40% de l’opération ont été effectués, et pas dans le bon sens d’ailleurs, ce qui a créé une pagaille dans la délimitation des propriétés des habitants qui, pour la plupart, n’ont aucun acte, mais ont hérité ces terres de leurs ancêtres», a affirmé M. Douda.

Les candidats se proposent de faire en sorte de plaider pour l’obtention de subventions afin de réaliser de structures. «Nous n’avons pas de maison de jeunes, pas de salle omnisports, ni de stade homologué, alors que nous comptons parmi nous, un vice-champion du monde en arts martiaux (Kellakh Fouad), et cela grâce aux efforts fournis par Maître Henni Karim, qui est également candidat sur notre liste», a expliqué M. Douda. Située à une trentaine de kilomètres au sud de wilaya de Boumerdès, la commune de Ammal, 10.000 habitants, dispose d’un potentiel oléicole. Pour M. Khedraoui Mohamed, directeur de campagne du groupe, cette commune dispose de tous les atouts à même d'assurer son développement.

Amel Zemouri